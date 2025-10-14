Берет пример с принцессы Дианы: как выглядят три любимые сумки королевы Матильды

Королева Матильда / © Getty Images

Реклама

Lady Dior — вечная классика

Когда-то именно эту сумку называли любимой сумкой принцессы Уэльской Дианы. Леди Ди носила ее часто, эта модель является самой узнаваемой моделью в линейке Модного бренда.

Королева Матильда очень много раз выходила в свет с такой сумкой.

Королева Матильда с сумкой Lady Dior / © Getty Images

В ее гардеробе она в оттенке бордо. Недавно мы видели Ее Величество именно с ней на интронизации великого герцога Люксембургского Гийома вместе с супругом королем Филиппом и их старшей дочерью — принцессой Елизаветой — наследницей бельгийского престола. К сумке она тогда подобрала платье Dior и туфли-лодочки от этого же бренда.

Реклама

Королева Матильда, великая герцогиня Мария-Тереза, король Филипп, великий герцог Анри, принцесса Елизавета / © Getty Images

Бежевая Christian Dior

Бельгийская королева в целом очень любит французский Дом моды Christian Dior.

Королева Матильда с сумкой Christian Dior / © Getty Images

Эту бежевую миниатюрную сумку Матильда часто берет на разные официальные мероприятия и особенно любит сочетать с нарядами от еще одного любимого бренда Natan Couture и бежевыми туфлями-лодочками в тон.

Королева Матильда с сумкой Christian Dior / © Getty Images

Королева Матильда с сумкой Christian Dior / © Getty Images

Крокодиловая Giorgio Armani

Кроме французских брендов королева Бельгии также любит итальянские. Одной из ее любимых сумок в гардеробе является миниатюрная крокодиловая от Giorgio Armani. Это модель на короткой ручке с золотой фурнитурой, отлично подходит под пастельные королевские луки. Матильда носила ее с лиловым кейп-пальто и широкими брюками со стрелками, а также остроносыми туфлями.

Королева Матильда с сумкой Giorgio Armani / © Getty Images

Как видите у бельгийской королевы не так много любимчиков, особенно, если сравнивать ее с супругой короля Чарльза — королевой Камиллой. Ранее мы показывали, какие сумки предпочитает жена британского монарха.