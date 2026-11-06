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Дата публикации
Категория
Звезды и мода
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Время на прочтение
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Без тиары, но в жемчуге и с фатой: каким был свадебный наряд тети королевы Елизаветы

Свадебное платье принцессы стало не только изысканным образцом моды того времени, но и особым символом Британской империи, ведь в этом наряде каждая деталь имела своё особое значение.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Свадебный портрет принцессы Мэри и виконта Ласселса, 1922 год, с её родителями — королём и королевой

Свадебный портрет принцессы Мэри и виконта Ласселса, 1922 год, с её родителями — королём и королевой / © Getty Images

Сегодня британские королевские свадьбы в Вестминстерском аббатстве кажутся вполне привычным явлением, ведь именно там состоялись одни из самых громких королевских свадебных церемоний, например, свадьба королевы Елизаветы II с принцем Филиппом и бракосочетание принца Уильяма с принцессой Кейт. Однако так было не всегда, ведь раньше дети монарха в основном вступали в брак в Королевской часовне в дворце Сент-Джеймс и в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Всё изменила принцесса Мэри, единственная дочь короля Георга V и королевы Марии, нарушив эту давнюю традицию. Она стала первым ребенком британского монарха, вступившим в брак в Вестминстерском аббатстве с 1290 года.

Свадьба принцессы отличалась необычайной пышностью и торжественностью, ведь это была первая свадьба среди детей короля Георга V и, тем более, первая масштабная королевская свадьба после Первой мировой войны. Просторные залы аббатства позволяли пригласить много гостей. Избранником принцессы Мэри стал Генри Ласеллес, 6-й граф Геревудский, который был на 15 лет старше невесты. В день свадьбы невеста была одета в платье цвета слоновой кости, которое для неё разработал Уильям Уоллес Терри из лондонского модного дома Reville, который также был придворным портным королевы.

Свадебный портрет принцессы Мэри и виконта Ласселса, 1922 год, с её родителями — королём и королевой / © Getty Images

Свадебный портрет принцессы Мэри и виконта Ласселса, 1922 год, с её родителями — королём и королевой / © Getty Images

Понимая, насколько важно, чтобы общественность чувствовала свою причастность к свадьбе, заранее было сделано несколько объявлений, а людям позволили подробно ознакомиться с материалами и фасоном платья и свадебного гардероба принцессы. Это была первая королевская свадьба, которая попала на страницы британского журнала Vogue. Издание назвало Мэри «сказочной принцессой, спутниками которой являются молодость, красота и счастье», как описывается в книге Princess Mary: The First Modern Princess.

Первая мировая война способствовала большей свободе в женской одежде, поэтому для свадебного образа принцессы Мэри использовали характерный для того времени прямой силуэт и свободный крой платья. В то время такие модели считались простыми, но в то же время элегантными. Этот модный стиль повторился в следующем году, когда брат Мэри женился на Элизабет Боуз-Лайон.

Свадебный портрет принцессы Мэри и виконта Ласселса, 1922 год / © Getty Images

Свадебный портрет принцессы Мэри и виконта Ласселса, 1922 год / © Getty Images

Невесты из королевской семьи до Мэри использовали на своих платьях вышитые мотивы в честь Соединённого Королевства. Мэри же решила почтить всю империю, отметив вклад других доминионов во время Первой мировой войны. На шлейфе её платья были изображены, в частности, кленовый лист из Канады, валлийский нарцисс, лотос из Индии, цветок ваттл из Австралии и папоротник из Новой Зеландии. Платье Мэри состояло из нижнего платья из серебряной ламе, покрытого тонкой сетчатой тканью маркизет, и было украшено вышитыми английскими розами, тысячами мелких жемчужин и бриллиантов, расположенных в виде решетки. Пояс украшали ряды жемчуга и веточка цветов апельсинового дерева с серебряными стеблями. Шлейф был изготовлен из специально сотканной смеси белого и серебристого атласа «дюшес» и украшен кружевом из Гонитона, которое принадлежало её матери и бабушке по материнской линии.

Свадебное платье принцессы Мэри / © Getty Images

Свадебное платье принцессы Мэри / © Getty Images

Принцесса носила простую фату, отороченную жемчугом, под тиарой из цветов апельсинового дерева, символизировавших удачу. Её туфли были изготовлены из серебряной парчи и имели бриллиантовые пряжки; их подарили Мэри бывшие военнослужащие с фабрики Haldinstein and Sons в Норвиче. За неделю до свадьбы туфли вручили принцессе в золотом ларце в Букингемском дворце.

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