- Дата публикации
-
- Категория
- Звезды и мода
- Количество просмотров
- 124
- Время на прочтение
- 1 мин
Безумная мода Венеции: зачем женщины закручивали волосы в рога и что это означало
В древности мода отличалась от того к чему мы привыкли сегодня и женщины любили интересные прически, которые сейчас нас удивляют и даже вызывают улыбку.
Во время позднего Ренессанса в Венеции рогообразная прическа была чрезвычайно модной среди состоятельных женщин. Она свидетельствовала о богатстве и статусе, ведь создание таких изящных «рожков» требовало много времени, рассказала историк Эми Боингтон.
Считается, что под волосами могли использовать проволоку, вокруг которой накручивали пряди, чтобы сформировать характерные конусообразные или рогообразные формы. Волосы собирали в пучок сзади и украшали драгоценностями, но главный акцент делался именно на конусах. Эти «рога» могли достигать разной высоты, что опять же символизировало богатство, ведь означало, что служанка тратила больше времени на создание такой прически.
Интересно, что в тот период эти рога или конусы не имели никакой связи с образом дьявола или злом. Это была просто модная прическа. Иногда женщины носили волосы распущенными, сочетая их с рогами — выглядело это действительно необычно.
Итак, это действительно необычный стиль — он не имеет ничего общего с дьяволом, хотя сегодня нам легко может его напомнить.