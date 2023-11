Безвкусное платье, которое стало культовым: что известно о джинсовом наряде Бритни Спирс

Бритни Спирс безусловно является поп-иконой, ведь она оказала огромное влияние на музыку, подарив нам такие хиты Oops! I Did It Again, Baby One More Time и Toxic, но говоря об ее вкладе в культуру, многие почему-то упускают и то, что она носила. А Бритни за годы своей активности сменила немало образов и многие из ее сценических костюмов, нарядов из красной дорожки и даже аутфитов c прогулок на протяжении более 20 лет являются образцами для подражания не только поклонниками, но и звездными коллегами. Одним из самых горячо обсуждаемых луков Спирс, о котором не перестают писать и даже повторяют его на Хэллоуин является ее джинсовый наряд.

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк / Фото: Getty Images

В длинном джинсовом платье без бретелек, с декольте-сердцем и шлейфом Спирс появилась в 2001 году на ежегодной церемонии MTV Video Music Awards.

Наряд был сделан в технике пэчворк, а дополнила девушка его джинсовой сумкой с гламурной ручкой, металлическим поясом, а также браслетами на запястье и колье с кристаллами. Компанию ей на красной дорожке составил ее тогдашний бойфренд Джастин Тимберлейк, который тоже с ног до головы оделся в джинс.

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк / Фото: Associated Press

Этот лоскутный наряд Бритни был создан специально для церемонии художниками по костюмам Куртом и Бартом (Kurt and Bart), а джинсовый смокинг Джастина - Стивеном Герштейном. Изначально образ очень критиковали и высмеивали, но артистов это не смущало, ведь они оделись так ради шутки. Тогда Бритни и Джастин даже не подозревали, что их джинсовый наряды станут культовыми и будут одним из самых знаковых и запоминающихся образов нулевых. Спустя годы после того появления на красной дорожке Бритни решила вспомнить этот джинсовый парный лук в своей книге "Женщина во мне". Певица написала, что понимает, что он был безвкусным и призналась, что одеться таким образом была ее идея - она предложила сочетать "деним с денимом" узнав, что Джастин планирует прийти на мероприятие в джинсах - "Мы должны соответствовать!" - сказала она.

"Сначала, честно говоря, я подумала, что это шутка"", - пишет Бритни. "Я не думала, что мой стилист сделает это, и я никогда не думала, что Джастин сделает это со мной. Но они оба пошли ва-банк".

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк / Фото: Getty Images

Также певица добавила, что под платьем носила специальный корсет, который стянул ее талию.

"Мой корсет так сильно затянул меня под джинсовым платьем, что я чуть не упала", - сказала она о своем образе. "Я понимаю, что это было безвкусно, но это также было по-своему здорово, и я также рада видеть, что его пародируют как костюм на Хэллоуин".

