Блестки, перья и стразы: Памела Андерсон и ее коллеги носили особые костюмы на съемках "Последняя танцовщица"

В январе 2025 года в мировой прокат выходит фильм "Последняя танцовщица". Главную роль в этой картине сыграла актриса Памела Андерсон и она стала для нее большим возвращение на экраны после перерыва. В фильме Памела играет танцовщицу, которая на протяжении 30 лет выступала в казино Лас-Вегаса, но внезапно для нее шоу закрывают из-за низких продаж билетов.

"Последняя танцовщица" / фото: скриншот THE LAST SHOWGIRL Official Trailer

Картина стала еще до своего выхода одной из самых обсуждаемых лент зимы, а Андерсон за исполнение своей роли были номинирована уже на множество наград. Однако помимо Памелы в этом фильме также появятся Бренда Сонг, Кирнан Шипка и Джейми Ли Кертис.

В преддверии выхода фильма, Бренда и Кирнан дали интервью изданию Entertainment Tonight, которое было опубликовано в Instagram. Девушки рассказали несколько интересных подробностей о костюмах, которые носили во время съемок. Как оказалось, они носили уникальные винтажные наряды.

"Последняя танцовщица" / фото: скриншот THE LAST SHOWGIRL Official Trailer

"Это все были архивные вещи", - сказала Кирнан Шипка о гардеробе в фильме. "У них была такая история. Было действительно весело снова носить вещи, которые были почитаемы в прошлой жизни".

Памела и ее коллеги носили ряд винтажных вещей, включая действительно ценные наряды созданные известными дизайнерами Бобом Маки и Питом Менефи.

"Кто, прежде всего, не хочет быть танцовщицей? И кто не хочет носить Боба Маки?" - сказала Бренда Сонг в интервью. Также она добавила, что гардероб (и его стоимость) заставляли всех нервничать, если хотя бы одно перышко оказывалось не на своем месте.

"Последняя танцовщица" / фото: скриншот THE LAST SHOWGIRL Official Trailer

"Каждый раз, когда мы надевали эти головные уборы, любое перо, которое летало, люди, типа, подметали его и складывали в сумки, потому что это были перья и драгоценности на миллионы долларов", - сказала Сонг. "То есть, если одно отваливалось, люди ныряли за ним".

"Последняя танцовщица" / фото: скриншот THE LAST SHOWGIRL Official Trailer

В конце дня, каждый раз после завершения съемок, обе актрисы чувствовали, что они носят "произведения искусства". Но также они признают, что играть в этих костюмах было очень трудно.

"Последняя танцовщица" / фото: скриншот THE LAST SHOWGIRL Official Trailer

Костюмы в фильме изначально использовались в шоу Jubilee в Лас-Вегасе. Андерсон рассказала в интервью изданию Harper's Bazaar, что ей "понравились" все костюмы танцовщиц.

Отметим, что саундтрек к фильму записала певица Майли Сайрус. Однако она тоже имеет отношение к дизайнеру Бобу Маки - певица выступила на "Грэмми" в наряде от этого дизайнера, а затем выкупила это платье для своей коллекции.

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