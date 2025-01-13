Блестки, перья и стразы: Памела Андерсон и ее коллеги носили особые костюмы на съемках "Последняя танцовщица"

Во время съемок фильма актрисы носили роскошные и гламурные костюмы.
В январе 2025 года в мировой прокат выходит фильм "Последняя танцовщица". Главную роль в этой картине сыграла актриса Памела Андерсон и она стала для нее большим возвращение на экраны после перерыва. В фильме Памела играет танцовщицу, которая на протяжении 30 лет выступала в казино Лас-Вегаса, но внезапно для нее шоу закрывают из-за низких продаж билетов.
Картина стала еще до своего выхода одной из самых обсуждаемых лент зимы, а Андерсон за исполнение своей роли были номинирована уже на множество наград. Однако помимо Памелы в этом фильме также появятся Бренда Сонг, Кирнан Шипка и Джейми Ли Кертис.
В преддверии выхода фильма, Бренда и Кирнан дали интервью изданию Entertainment Tonight, которое было опубликовано в Instagram. Девушки рассказали несколько интересных подробностей о костюмах, которые носили во время съемок. Как оказалось, они носили уникальные винтажные наряды.
"Это все были архивные вещи", - сказала Кирнан Шипка о гардеробе в фильме. "У них была такая история. Было действительно весело снова носить вещи, которые были почитаемы в прошлой жизни".
Памела и ее коллеги носили ряд винтажных вещей, включая действительно ценные наряды созданные известными дизайнерами Бобом Маки и Питом Менефи.
"Кто, прежде всего, не хочет быть танцовщицей? И кто не хочет носить Боба Маки?" - сказала Бренда Сонг в интервью. Также она добавила, что гардероб (и его стоимость) заставляли всех нервничать, если хотя бы одно перышко оказывалось не на своем месте.
"Каждый раз, когда мы надевали эти головные уборы, любое перо, которое летало, люди, типа, подметали его и складывали в сумки, потому что это были перья и драгоценности на миллионы долларов", - сказала Сонг. "То есть, если одно отваливалось, люди ныряли за ним".
В конце дня, каждый раз после завершения съемок, обе актрисы чувствовали, что они носят "произведения искусства". Но также они признают, что играть в этих костюмах было очень трудно.
Костюмы в фильме изначально использовались в шоу Jubilee в Лас-Вегасе. Андерсон рассказала в интервью изданию Harper's Bazaar, что ей "понравились" все костюмы танцовщиц.
Отметим, что саундтрек к фильму записала певица Майли Сайрус. Однако она тоже имеет отношение к дизайнеру Бобу Маки - певица выступила на "Грэмми" в наряде от этого дизайнера, а затем выкупила это платье для своей коллекции.
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