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Больше, чем аксессуар: звездные поклонницы сумок Birkin

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Больше, чем аксессуар: звездные поклонницы сумок Birkin

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Стало известно, что на 77 году жизни умерла англо-французская актриса, певица и женщина, которая дала свое имя сумке Hermès Birkin – Джейн Биркин.

Не секрет, что Джейн Биркин приложила руку к созданию этого легендарного и любимого сегодня среди знаменитостей аксессуара.

Джейн Биркин / © Associated Press
Джейн Биркин / Фото: Associated Press

В 1984 году Джейн была попутчицей председателя правления Hermès Жан-Луи Дюма, и в самолете актриса случайно рассыпала содержимое своей дорожной сумки. Когда она стала спешно собирать свои вещи, ее сосед заметил, что в сумке должны быть удобные кармашки, чтобы ничего не выпадало. Биркин же ответила, что Hermès не производит сумки с кармашками. Дюма признался, что он и есть Hermès, и Биркин может изложить ему все свои пожелания по поводу такой идеальной сумки.

Сумка Birkin / © Associated Press
Сумка Birkin / Фото: Associated Press

Спустя месяц Джейн пригласили в офис компании, где она выбрала экскиз идеальной, на ее взгляд сумки, дизайн которой был воплощен в жизнь.

Сумки Birkin / © Associated Press
Сумки Birkin / Фото: Associated Press

Сумка стала самым узнаваемым и желанным женским аксессуаром, символом роскоши и обязательным атрибутом жизни класса люкс. Ее цена стартует от 9 тысяч долларов и может достигать и шестизначных чисел, а очередь на предзаказ может составлять несколько лет. Среди звезд много поклонниц Birkin.

Кэтрин Хейгл / © Associated Press
Кэтрин Хейгл / Фото: Associated Press
Кайли Дженнер / © Associated Press
Кайли Дженнер / Фото: Associated Press
Крис Дженнер / © Associated Press
Крис Дженнер / Фото: Associated Press
Алессандра Амбросио / © Getty Images
Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images
Дженнифер Лопес / © Getty Images
Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images
Карди B / © Getty Images
Карди B / Фото: Getty Images
Джорджина Родригес / © Getty Images
Джорджина Родригес / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
111
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