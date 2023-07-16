Больше, чем аксессуар: звездные поклонницы сумок Birkin

Стало известно, что на 77 году жизни умерла англо-французская актриса, певица и женщина, которая дала свое имя сумке Hermès Birkin – Джейн Биркин.
Не секрет, что Джейн Биркин приложила руку к созданию этого легендарного и любимого сегодня среди знаменитостей аксессуара.
В 1984 году Джейн была попутчицей председателя правления Hermès Жан-Луи Дюма, и в самолете актриса случайно рассыпала содержимое своей дорожной сумки. Когда она стала спешно собирать свои вещи, ее сосед заметил, что в сумке должны быть удобные кармашки, чтобы ничего не выпадало. Биркин же ответила, что Hermès не производит сумки с кармашками. Дюма признался, что он и есть Hermès, и Биркин может изложить ему все свои пожелания по поводу такой идеальной сумки.
Спустя месяц Джейн пригласили в офис компании, где она выбрала экскиз идеальной, на ее взгляд сумки, дизайн которой был воплощен в жизнь.
Сумка стала самым узнаваемым и желанным женским аксессуаром, символом роскоши и обязательным атрибутом жизни класса люкс. Ее цена стартует от 9 тысяч долларов и может достигать и шестизначных чисел, а очередь на предзаказ может составлять несколько лет. Среди звезд много поклонниц Birkin.
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