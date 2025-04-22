Броши в виде насекомых и колье-змея: самые необычные украшения королевских особ

Брошь королевы Максимы / © Getty Images

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Самой большой поклонницей таких украшений является королева Нидерландов Максима. Она обожает разные необычные броши, колье и кольца. Например, в ее коллекции есть несколько колье со змеей, а также кольцо з рептилией и огромное количество разных брошей с насекомыми.

Королева Максима / © Getty Images

У королевы Максимы есть любимые броши пауки. Огромных пауков от аргентинского бренда Celedonio она любит пришпиливать к блузам. Они расшиты мелкими камнями и бисером и выглядят, как настоящие.

Королева Максима / © Getty Images

У королевы Максимы есть целая коллекция брошей в виде насекомых: ее видели с гигантским янтарным жуком (похоже, это жук-скарабей), она носила бриллиантовую брошь в виде бабочки или другого огромного жука.

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Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Невероятно красивая брошь в виде бриллиантовой бабочки с изумрудами также иногда красуется на груди у королевы Максимы.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Камилла иногда надевает свое колье со змеей на шею. Считается, что бриллиантовое колье является семейной реликвией или подарком короля Чарльза. Змеиный мотив в старинных украшениях был символом вечной любви и страсти.

Королева Камилла / © Associated Press

Также в шкатулке Камиллы есть две брошки в виде насекомых — пчелы и мухи. Большая брошь украшена кабошоном тигрового глаза и рубиновыми глазами-кабошонами. Жало украшено линиями черной эмали.

Королева Камилла / © Associated Press

А вот маленькая брошь-муха — одна из любимых, Камилла носит ее довольно часто.

Брошь в виде стрекозы с бриллиантами и мелкими сапфирами от французского бренда Van Cleef & Arpels Камилла носит тоже с удовольствием. Считается, что это подарок ее мужа короля Чарльза.

Королева Камилла / © Getty Images

Принцесса Майкл Кентская как-то носила брошь в виде бабочки, выполненную в серебряных, черных и аквамариновых тонах, посетив благодарственную службу в честь бриллиантовой годовщины свадьбы покойной королевы Елизаветы II и принца Филиппа в Вестминстерском аббатстве в 2007 году.

Принцесса Майкл Кентская / © Getty Images

Бывшая королева Дании Маргрете II носила в свое время эффектную золотую брошь в виде стрекозы, прикрепленной к яркой красной блузке.

Королева Маргрете II / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали о любимых подвесках королевы Камиллы, которые она носит очень часто.