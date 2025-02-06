Была как фея из сказки: как выглядело первое свадебное платье звезды "Титаника" Кейт Уинслет

В первый раз она выходила замуж в очаровательном наряде с декором.

Кейт Уинслет - одна из самых известных актрис в мире, а все благодаря ее роли в знаменитом фильме "Титаник". Эта картина принесла ей славу, деньги и приглашения в другие фильмы. Хотя свою личную жизнь актриса старается не выносить на всеобщее обозрение, но все же есть то, что она не скрывает.

Замужем Кейт выходила три раза и ее первая свадьба напоминала то ли эпизод из исторического фильма, то ли из фэнтезийного. Ее мужем стал тогда британский режиссер Джим Треплтон. Они познакомились на съемках фильма "Экспресс в Марракеш", где Треплтон был помощником режиссера, а поженились они в ноябре 1998 года.

Кейт Уинслет / Фото: Getty Images

Церемония прошла в церкви в Великобритании, в родном для Кейт Оксфордшире. А вот праздновала пара уже в пабе Crooked Billet в Сток-Роу. На невесте в тот день было милое и нежное платье от бренда Alexander McQueen в стиле ампир, которое украшали бусины и кристаллы и бисер. Носила его Кейт в сочетании с гламурным головным убором, нежным макияжем и прической с объемными локонами.

Кейт Уинслет / Фото: Getty Images

В 2000 году в их семье родилась дочь Миа Триплтон. Однако брак просуществовал недолго - уже в декабре 2001 года Кейт и Джим развелись.

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