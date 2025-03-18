Была не в белом: как выглядело свадебное платье актрисы Джулианны Мур

Не все невесты хотят надевать белоснежное платье на свою свадьбу и одной из таких является и оскароносная актриса Джулианна Мур. В 2003 году она вышла замуж во второй раз и ее избранником стал режиссер Барт Фрейндлих, за которого она старше на девять лет.

До свадьбы пара некоторое время встречалась, а затем просто жили вместе. Они познакомились в 1996 году во время работы над фильмом Тени прошлого. До свадьбы у Джулианны и Барта появилось двое детей - сын Калеб, родившийся в 1997 году, и дочь Лив, родившаяся в 2002 году.

Джулианна Мур, Барт Фрейндлих и их сын / Фото: Getty Images

Свадьба пары состоялась 23 августа 2003 года в Нью-Йорке в их доме в Вест-Сайде на Манхэттене. На небольшой свадебной церемонии присутствовало 36 гостей. Джулианна была одета в сиреневое платье Prada и туфли от этого же бренда, а в ее ушах сверкали длинные зеленые серьги Jar, которые она одолжила у своей подруги Эллен Баркин. Фрейндлих надел кремовый костюм с галстуком в тон платью Джулианны.

Джулианна Мур, Барт Фрейндлих и их сын / Фото: Getty Images

Джулианна Мур несет дочь на руках. На актрисе ее свадебное платье / Фото: Getty Images

Пара еще в браке и часто вместе посещает различные светские мероприятия.

"У нас очень крепкая семейная жизнь, и это самое приятное, что я когда-либо делала", - рассказала актриса в одном из интервью.

Так Джулианна Мур и Барт Фрейндлих выглядят сейчас / Фото: Associated Press

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