Была первой, кто вышел замуж в белом: что известно о нежном свадебном платье королевы Виктории
Именно ее свадебное платье способствовало стремительному росту популярности белого цвета среди невест во всем мире.
Британская королева Виктория — одна из самых известных монархов и в день своей свадьбы, которая состоялась 10 февраля 1840 года, молодая королева зародила одну из главных модных традиций в мире — надевать белое подвенечное платье.
Ее свадебный ансамбль был сшит из шелкового атласа из Спиталфилдса и состоял из пышной семислойной юбки со складками и корсетного верха. Лиф платья был заостренный, с косточками и объемными рукавами-буфами до локтя. На декольте, шее и рукавах его украшали кружевные оборки.
Считается, что платье для невесты сшила Мэри Беттанс — портниха королевы, которая уже давно с ней работала. Использовала она для украшения платья необычное хонитонское кружево (хотя кружева Виктории изготавливались в соседней деревне Бир, а не в Хонитоне) — это разновидность коклюшечного кружева. Этим нежным кружевом ручной работы было украшено декольте, рукава и юбка наряда и то, что королева выбрала именно его, а не популярное в то время брюссельское, было сенсационно и помогло немного позабытому хонитонскому кружево вновь стать востребованным. Когда стало известно, что королева выбрала его для своего платья, спрос стал такой большой, что мастерицы просто не справлялись с заказами, поэтому пришлось придумывать более простые узоры, которые изготовлять было намного легче и быстрее.
Разработал же сложный и красивый флорестический узор кружева для Виктории художник-прерафаэлит Уильямом Дайсом. Для изготовления кружева он нанял двести мастериц-кружевниц.
В дальнейшем королева Виктория использовала один и тот же дизайн кружева много раз на протяжении всей своей жизни в своей собственной одежде и одежде своих детей, и настояла на том, чтобы хонитонское кружево использовалось для отделки свадебных платьев ее невесток, а также для крестильных платьев ее детей и внуков.
Возможно, для свадебного наряда она выбрала именно ткани британского производства, в связи с критикой, высказанной двумя годами ранее лордом Мельбурном относительно ее предпочтений относительно только французского текстиля. Но выбор королевой отечественного производителя был воспринят обществом положительно и показал ее поддержку английской промышленности.
Также на ее платье были прикреплены цветы апельсина — символ плодородия, которые повторялись и в ее головном уборе — вместо тиары королева надела венок, к которому крепилась и фата, тоже сделаная из красивого хонитонского кружева. Шлейф платья был съемным имел длину 5,5 метров.
В дизайне наряда также присудствовало кружево на юбке, но оно, как и фата, стали такими хрупкими от времени, что уже не экспонируются.
Из украшений Виктория надела огромную брошь с сапфиром и бриллиантами, подаренную ею Альбертом перед свадьбой, колье и серьги с бриллиантами, подаренные ей султаном Турции.
Королева Виктория вела дневники и часто описывала в них свои эмоции и важные события. О платье она оставила такие строки:
«Я надела белое атласное платье с глубокими оборками из кружева Хонитон, имитацией старинного дизайна. Моими драгоценностями были турецкое бриллиантовое колье и серьги, а также прекрасная сапфировая брошь моего дорогого Альберта».
Но все же образ Виктории считался слишком сдержанным по королевским меркам: под венец она шла без короны и бархатных мантий, отороченных горностаем и не в золотом или серебряном наряде. Белый цвет в то время также считался цветом траура, поэтому был неподходящим для свадьбы. Но Викторию это не волновало. Также она выбрала белые платья для своих 12 подружек невесты.
Конечно, Виктория была не первой невестой, которая выбрала такой цвет свадебного наряда, но считается, что именно ее пример стал «заразительным» и способствовал стремительному росту популярности этого цвета среди невест во всем мире. Также способствовали развитие средств массовой информации и восхищения монархией — побробности ее наряда были освещены в погдашнем популярном журнале Godey’s Lady’s Book, целевая аудитория которого была в основном из женщин среднего класса, и они были инструментом распространения моды и трендов того времени. Именно так популяризировался цвет и фасон свадебного платья королевы Виктории по всему западному миру, в том числе и за океаном.
Но помимо сенсационного белого платья, а образе конечно же, присудствовали туфли и чулки. Этот комплект на фото — часть свадебного туалета, который королева Виктория надела в день своей свадьбы. Верх туфель выполнен из шелкового атласа, а сбоку видна лента, завязывающаяся вокруг щиколотки. Чулки украшены королевским вензелем.
Нежный белый свадебный образ королевы Виктории в день ее свадьбы резко контрастировал с тем, каким стало ее будущее в мире моды. Принц Альберт скончался в 1861 году, и Виктория горевала за ним всю оставшуюся жизнь и носила траур.
Платье королевы Виктории находится во владении Королевского коллекционного фонда.