Была первой, кто вышел замуж в белом: что известно о нежном свадебном платье королевы Виктории

Свадьба королевы Виктории и принца Альберта / © Getty Images

Британская королева Виктория — одна из самых известных монархов и в день своей свадьбы, которая состоялась 10 февраля 1840 года, молодая королева зародила одну из главных модных традиций в мире — надевать белое подвенечное платье.

Ее свадебный ансамбль был сшит из шелкового атласа из Спиталфилдса и состоял из пышной семислойной юбки со складками и корсетного верха. Лиф платья был заостренный, с косточками и объемными рукавами-буфами до локтя. На декольте, шее и рукавах его украшали кружевные оборки.

Свадьба королевы Виктории и принца Альберта / © Associated Press

Считается, что платье для невесты сшила Мэри Беттанс — портниха королевы, которая уже давно с ней работала. Использовала она для украшения платья необычное хонитонское кружево (хотя кружева Виктории изготавливались в соседней деревне Бир, а не в Хонитоне) — это разновидность коклюшечного кружева. Этим нежным кружевом ручной работы было украшено декольте, рукава и юбка наряда и то, что королева выбрала именно его, а не популярное в то время брюссельское, было сенсационно и помогло немного позабытому хонитонскому кружево вновь стать востребованным. Когда стало известно, что королева выбрала его для своего платья, спрос стал такой большой, что мастерицы просто не справлялись с заказами, поэтому пришлось придумывать более простые узоры, которые изготовлять было намного легче и быстрее.

Разработал же сложный и красивый флорестический узор кружева для Виктории художник-прерафаэлит Уильямом Дайсом. Для изготовления кружева он нанял двести мастериц-кружевниц.

В дальнейшем королева Виктория использовала один и тот же дизайн кружева много раз на протяжении всей своей жизни в своей собственной одежде и одежде своих детей, и настояла на том, чтобы хонитонское кружево использовалось для отделки свадебных платьев ее невесток, а также для крестильных платьев ее детей и внуков.

Детали кружевной отделки свадебного платья королевы Виктории / © Associated Press

Возможно, для свадебного наряда она выбрала именно ткани британского производства, в связи с критикой, высказанной двумя годами ранее лордом Мельбурном относительно ее предпочтений относительно только французского текстиля. Но выбор королевой отечественного производителя был воспринят обществом положительно и показал ее поддержку английской промышленности.

Также на ее платье были прикреплены цветы апельсина — символ плодородия, которые повторялись и в ее головном уборе — вместо тиары королева надела венок, к которому крепилась и фата, тоже сделаная из красивого хонитонского кружева. Шлейф платья был съемным имел длину 5,5 метров.

Детали кружевной отделки свадебного платья королевы Виктории / © Associated Press

В дизайне наряда также присудствовало кружево на юбке, но оно, как и фата, стали такими хрупкими от времени, что уже не экспонируются.

Из украшений Виктория надела огромную брошь с сапфиром и бриллиантами, подаренную ею Альбертом перед свадьбой, колье и серьги с бриллиантами, подаренные ей султаном Турции.

Детали кружевной отделки свадебного платья королевы Виктории / © Getty Images

Королева Виктория вела дневники и часто описывала в них свои эмоции и важные события. О платье она оставила такие строки:

«Я надела белое атласное платье с глубокими оборками из кружева Хонитон, имитацией старинного дизайна. Моими драгоценностями были турецкое бриллиантовое колье и серьги, а также прекрасная сапфировая брошь моего дорогого Альберта».

Свадьба королевы Виктории и принца Альберта / © Getty Images

Но все же образ Виктории считался слишком сдержанным по королевским меркам: под венец она шла без короны и бархатных мантий, отороченных горностаем и не в золотом или серебряном наряде. Белый цвет в то время также считался цветом траура, поэтому был неподходящим для свадьбы. Но Викторию это не волновало. Также она выбрала белые платья для своих 12 подружек невесты.

Свадьба королевы Виктории и принца Альберта / © Getty Images

Конечно, Виктория была не первой невестой, которая выбрала такой цвет свадебного наряда, но считается, что именно ее пример стал «заразительным» и способствовал стремительному росту популярности этого цвета среди невест во всем мире. Также способствовали развитие средств массовой информации и восхищения монархией — побробности ее наряда были освещены в погдашнем популярном журнале Godey’s Lady’s Book, целевая аудитория которого была в основном из женщин среднего класса, и они были инструментом распространения моды и трендов того времени. Именно так популяризировался цвет и фасон свадебного платья королевы Виктории по всему западному миру, в том числе и за океаном.

Но помимо сенсационного белого платья, а образе конечно же, присудствовали туфли и чулки. Этот комплект на фото — часть свадебного туалета, который королева Виктория надела в день своей свадьбы. Верх туфель выполнен из шелкового атласа, а сбоку видна лента, завязывающаяся вокруг щиколотки. Чулки украшены королевским вензелем.

Чулки и туфли свадебного ансамбля королевы Виктории / © Getty Images

Нежный белый свадебный образ королевы Виктории в день ее свадьбы резко контрастировал с тем, каким стало ее будущее в мире моды. Принц Альберт скончался в 1861 году, и Виктория горевала за ним всю оставшуюся жизнь и носила траур.

Платье королевы Виктории находится во владении Королевского коллекционного фонда.