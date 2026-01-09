Бюстгальтер-пуля: почему имеет такое название и как стал главным трендом нижнего белья 1940-1950 годов

Девушка в бюстгальтере-пуле, 1955 год, США / © Getty Images

Впервые конусообразные бюстгальтеры начали приобретать популярность в 1941 году — компания Perma-Lift выпустила бюстгальтер с конусообразными чашками, которые держали свою необычную форму благодаря простроченной ткани. Производитель обещал поддержку груди и максимальный комфорт в носке благодаря тому, что у бра не было ни одной косточки. Именно тогда изделие быстро привлекло внимание потребителей.

© Associated Press

Когда началась Вторая мировая война бюстгальтеры-конусы изменили название, их начали называть «бюстгальтер-пуля» и «бюстгальтер-торпеда», вероятно такие названия отражали дух тогдашнего военного времени.

Женщина поправляет прическу, позируя для рекламы в своем бюстгальтере / © Getty Images

Сначала такие бюстгальтеры носили пин-ап модели, которые позировали на постерах 40-х популярных среди мужчин, но постепенно они становились все более востребованным предметом гардероба среди обычных женщин. Бюстгальтеры-пуля начали появляться в ассортименте все большего количества брендов и уже к концу 40-х стали настоящим хитом.

Однако пика своей популярности они достигли в 1950-х годах, когда их начали носить так называемые «девушки в свитерах» — известные тогдашние актрисы, которые появлялись на публике в легких тонких свитерах, подчеркивающих фигуру и у них грудь в бюстгальтерах-кулях была по-особенному заметна. В то время этот стиль считался очень провокационным, однако тренд подхватили обычные женщины, которые подражали любимым звездам — Мэрилин Монро, Джейн Мэнсфилд и Джейн Рассел. Кто-то критиковал тренд, кто-то им восхищался, однако он продолжал существовать, несмотря на то, что были случаи, когда девушки в бюстгальтерах-кулях

Рекламный портрет актрисы Коллин Миллер, 1956 год, США / © Getty Images

Бюстгальтеры-пуля благодаря своей популярности сделали женское белье «заметным», но и привлекли еще большее внимание и к без того сексуализированному элементу тела, как женская грудь. Но вряд ли подобный выбор белья был сопротивлением жестоким нормам того времени относительно приличия и того, как должна была выглядеть порядочная женщина. Это была дань моде и тогдашнему представлению красоты, идеала, женственности, ведь в то время в тренде была так называемая фигура «песочных часов»: узкая талия и максимально подчеркнутый бюст. Конусообразная форма груди считалась привлекательной и благодаря о

«Корсетные изделия и бюстгальтеры всегда были об эстетике», — пояснила доктор Валери Стил, директор и главный куратор Музея Технологического института моды, — «Я думаю, что для многих женщин тогда это была своего рода самофетишизация. Они хотели быть желанными для мужчин, поэтому хотели выглядеть так, как мужчины хотели их видеть. Бюстгальтер-пуля подчеркивал размер и подтянутость».

Участница конкурса «Мисс Девушка в свитере 1955» Нью-Йорк / © Getty Images

Уже в конце 1950-х популярность бюстгальтера-пуля стала снижаться, ведь производители в погоне за покупателями, создавали все более острые формы, поэтому в изделие начали добавлять косточки и подкладки, а это сделало бюстгальтер дискомфортным в носке.

К 1970-м годам бюстгальтеры-пули вышли из моды, поскольку женщины искали более мягкие и удобные альтернативы. Многие вообще перестали носить бюстгальтеры. В 1980-х на модной арене появились Готье и Вивьен Вествуд, которые вдохновились моделями прошлого и полностью переосмыслили понятие нижнего белья, создав корсеты и бюстгальтеры, предназначенные для использования за пределами будуара.

Первый конусообразный бюстгальтер Готье технически был создан для его плюшевого мишки, но официально он экспериментировал с этим стилем в своей осенней коллекции 1984 года. Дизайнер разработал бархатные корсетные платья и бюстгальтеры с так называемыми чашечками «корнетти», что является отсылкой к итальянской выпечке. Но самой культовой вещью созданной им стало боди, которое Мадонна носила во время своего тура в 1990 году.

Мадонна в бюстгальтере, разработанном Жаном-Полем Готье, выступает во время своего тура Blonde Ambition в Филадельфии, 1990 год / © Associated Press

Сегодня же конусообразный дизайн бюстгальтера переосмыслен бесчисленным количеством дизайнеров.

Показ Miu Miu / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Associated Press