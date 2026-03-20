Мария-Антуанетта с перьями в волосах / © Getty Images

Реклама

По словам историка и доктора Эми Боингтон, перьевая индустрия стала настолько масштабной, что была третьей по величине статьей экспорта Южной Африки после золота и бриллиантов. Дикие виды страусов почти истребили из-за охоты на них и это только для того, чтобы элита могла носить их перья и хвастаться состоянием.

Хотя страусиные перья давно были популярным аксессуаром, в 18 веке они стали особенно модными — отчасти благодаря одной известной женщине того времени — герцогине Девонширской. Она как-то получила в подарок страусиный плюмаж и решила превратить его в самый модный тренд того времени. Герцогиня была иконой стиля: все, что она носила, копировали женщины из высшего общества, и вскоре каждая, кто хотела привлечь внимание, носила эти огромные страусиные перья.

Женщины буквально сходили с ума от такого аксессуара. Перья можно было красить, в Лондоне сформировалась целая индустрия по окрашиванию и продаже страусиных перьев. А чем больше перьев тогдашняя леди носила, тем богаче ее считали. Вскоре аксессуары из перьев носили все.

Реклама

Во Франции перья популяризировала Мария-Антуанетта, и мода достигла такого масштаба, что ее начали высмеивать в прессе. Например, появлялись карикатуры на тему того, что женщинам приходилось сидеть на полу карет, потому что их прически были слишком высокими. Несмотря на насмешки, мода быстро была принята королевским двором: королева Шарлотта, а затем и принц-регент, сделали такие украшения обязательным элементом придворного женского наряда.

Мария-Антуанетта / © Getty Images

Это означало, что если вы появлялись во дворце Сент-Джеймс без перьевого головного убора, вас просто не впускали, потому что вы не придерживались придворного дресс-кода. Еще одно правило — перья должны были быть белыми, то есть не окрашенными в яркие цвета, которые можно было увидеть на балах или вечерних мероприятиях. И хотя это не всегда строго контролировали, общее правило было таким: чем больше перьев — тем выше ваш социальный статус.

Например, герцогиня могла носить пять перьев, а леди или баронесса — три. Те женщины, которые хотели продемонстрировать поддержку принцу Уэльскому, носили три пера — это была отсылка к как его гербу.

Этот элемент часто интегрировался в придворную моду того времени. Даже после 18 века и эпохи Регентства перья оставались популярными — особенно как часть вечернего наряда.

Реклама

В частности, в конце 19 века его снова активно использовали во время придворных церемоний, в частности во время представления дебютанток. Однако за пределами королевского двора страусиные перья постепенно вышли из моды.