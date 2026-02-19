Кэролин Бессетт-Кеннеди и ее муж Джон Ф. Кеннеди-младший / © Associated Press

Джон Ф. Кеннеди-младший сделал Кэролин Бессетт предложение во время выходных на острове Мартас-Виньярд в июле 1995 года. Он позвал ее замуж во время рыбалки на лодке у побережья острова.

«Он начал говорить о том, что с партнером все становится лучше — не только рыбалка, но и сама жизнь», — рассказала изданию People его бывшая ассистентка РоузМари Теренцио. «Он сказал: „Я хочу, чтобы ты стала моим партнером“». Он подарил ей платиновое кольцо Eternity, инкрустированное чередованием бриллиантов и сапфиров — это бул сдержанный выбор от самого популярного холостяка Америки.

Кэролин Бессетт-Кеннеди и ее муж Джон Ф. Кеннеди-младший / © Getty Images

По слухам, Кеннеди черпал вдохновение из кольца своей покойной матери, бывшей первой леди США Джеки Кеннеди, пишет InStyle. Она владела золотым кольцом с изумрудами от Жана Шлумберже, которое прозвала «плавающим кольцом» из-за сдержанного дизайна.

Джеки Кеннеди со своим любимым кольцом на пальце / © Getty Images

Этот жест имел особое значение, ведь Джеки умерла в мае 1994 года, еще до того, как отношения пары стали серьезными. Бессетт-Кеннеди так и не встретилась со своей свекровью.

Сапфиры и бриллианты для кольца Джона Кеннеди-младшего предоставил Морис Темпельсман, бельгийский ювелир, который был близким другом и партнером Джеки Кеннеди до ее смерти. РоузМари Теренцио в своих мемуарах Fairy Tale Interrupted писала, что однажды забрала кольцо из офиса Темпельсмана, даже не зная, что внутри. Затем оно лежало в пластиковом пакете Duane Reade на столе Кеннеди до момента предложения руки и сердца.

Кольцо Кэролин Бессетт-Кеннеди

Однако кольцо едва «дожило» до свадьбы, ведь в 1996 году между парой произошла громкая ссора на улице в Центральном парке, которую полностью зафиксировали папарацци, которые их преследовали. Бессетт со злости бросила кольцо с пальца, но Кеннеди мгновенно подхватил его, положил в карман и впоследствии вернул ей обратно.

Нет подтвержденной цены на кольцо, которое Кеннеди-младший подарил Бессетт, но о его стоимости ходят спекуляции. Бенджамин Хордипур из Estate Diamond Jewelry рассказал Brides в 2025 году, что кольцо было исключительным.

«Ее обручальное кольцо с бриллиантами и сапфирами, кажется, инкрустировано платиной с зубцами, примерно тремя каратами бриллиантов и двумя с половиной каратами сапфиров», — говорит он. «Мастерство изготовления исключительное, а дизайн ярко отражает эстетику ар-деко».

На основе этой оценки Хордипур оценил ее стоимость от 10 000 до 13 000 долларов — скромная сумма по сравнению с другими драгоценностями семьи Кеннеди. Однако Бессетт-Кеннеди вероятно и не хотела большего — она не любила выразительные украшения и была склонна к минимализму. Свое изысканное кольцо с бриллиантами и сапфирами она часто оставляла дома и предпочитала классическое золотое, созданное Гого Фергюсоном.

Кэролин Бессетт-Кеннеди с золотым кольцом на пальце / © Getty Images

После авиакатастрофы 16 июля 1999 года, которая унесла жизни Кэролин Бессетт-Кеннеди и ее мужа Джон Ф. Кеннеди-младшего, кольцо с сапфирами и бриллиантами так и не появилось публично. Возможно, оно было потеряно во время катастрофы или возвращено семьям Кеннеди или Бессетт.