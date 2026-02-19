- Дата публикации
Что известно о кольце с бриллиантами и сапфирами Кэролин Бессетт-Кеннеди — модной иконы 1990-х
После трагической смерти пары, изысканное обручальное кольцо никто не видел, однако его история увлекательна и сентиментальная.
Джон Ф. Кеннеди-младший сделал Кэролин Бессетт предложение во время выходных на острове Мартас-Виньярд в июле 1995 года. Он позвал ее замуж во время рыбалки на лодке у побережья острова.
«Он начал говорить о том, что с партнером все становится лучше — не только рыбалка, но и сама жизнь», — рассказала изданию People его бывшая ассистентка РоузМари Теренцио. «Он сказал: „Я хочу, чтобы ты стала моим партнером“». Он подарил ей платиновое кольцо Eternity, инкрустированное чередованием бриллиантов и сапфиров — это бул сдержанный выбор от самого популярного холостяка Америки.
По слухам, Кеннеди черпал вдохновение из кольца своей покойной матери, бывшей первой леди США Джеки Кеннеди, пишет InStyle. Она владела золотым кольцом с изумрудами от Жана Шлумберже, которое прозвала «плавающим кольцом» из-за сдержанного дизайна.
Этот жест имел особое значение, ведь Джеки умерла в мае 1994 года, еще до того, как отношения пары стали серьезными. Бессетт-Кеннеди так и не встретилась со своей свекровью.
Сапфиры и бриллианты для кольца Джона Кеннеди-младшего предоставил Морис Темпельсман, бельгийский ювелир, который был близким другом и партнером Джеки Кеннеди до ее смерти. РоузМари Теренцио в своих мемуарах Fairy Tale Interrupted писала, что однажды забрала кольцо из офиса Темпельсмана, даже не зная, что внутри. Затем оно лежало в пластиковом пакете Duane Reade на столе Кеннеди до момента предложения руки и сердца.
Однако кольцо едва «дожило» до свадьбы, ведь в 1996 году между парой произошла громкая ссора на улице в Центральном парке, которую полностью зафиксировали папарацци, которые их преследовали. Бессетт со злости бросила кольцо с пальца, но Кеннеди мгновенно подхватил его, положил в карман и впоследствии вернул ей обратно.
Нет подтвержденной цены на кольцо, которое Кеннеди-младший подарил Бессетт, но о его стоимости ходят спекуляции. Бенджамин Хордипур из Estate Diamond Jewelry рассказал Brides в 2025 году, что кольцо было исключительным.
«Ее обручальное кольцо с бриллиантами и сапфирами, кажется, инкрустировано платиной с зубцами, примерно тремя каратами бриллиантов и двумя с половиной каратами сапфиров», — говорит он. «Мастерство изготовления исключительное, а дизайн ярко отражает эстетику ар-деко».
На основе этой оценки Хордипур оценил ее стоимость от 10 000 до 13 000 долларов — скромная сумма по сравнению с другими драгоценностями семьи Кеннеди. Однако Бессетт-Кеннеди вероятно и не хотела большего — она не любила выразительные украшения и была склонна к минимализму. Свое изысканное кольцо с бриллиантами и сапфирами она часто оставляла дома и предпочитала классическое золотое, созданное Гого Фергюсоном.
После авиакатастрофы 16 июля 1999 года, которая унесла жизни Кэролин Бессетт-Кеннеди и ее мужа Джон Ф. Кеннеди-младшего, кольцо с сапфирами и бриллиантами так и не появилось публично. Возможно, оно было потеряно во время катастрофы или возвращено семьям Кеннеди или Бессетт.