Даже с принцессами случается: модный конфуз с платьем, который не смутил принцессу Диану

Неприятная ситуация для каждой женщины – это появится на важном мероприятии в таком же платье, как и у какой-то другой гости. Это моментально привлекает излишнее внимание, и больше никто не смотрит на платье, которое так усердно выбиралось – всем интересна только его хозяйка.

Если такая история происходит на выпускном балу или на вечеринке, то заканчивается только шутками. Но если вы повторили образ принцессы, то моментально появляетесь в заголовках. Как-то в 1985 году такая истории произошла с девушкой по имени Наташа Фэйрвезер, которая пришла на вечеринку в Виндзорский замок, где тогда праздновали 21-й день рождения принца Эдварда.

"Я училась в университете с Эдвардом, но совсем его не знала, – рассказала в интервью Vogue Фэйрвезер, которая сейчас работает литературным агентом. – Но я встретила Джеймса Огилви за два месяца до того, как были разосланы приглашения на вечеринку – это был не совсем мой мир, [поэтому] было очень мило с его стороны пригласить меня".

Получив приглашение на мероприятие, Фэйрвезер столкнулась с извечной дилеммой, что надеть. За помощью девушка решила обратиться к сестре, и та одолжила ей красивое черно-белое платье без бретелек из бархата и шелка цвета слоновой кости.

"Моя сестра жила в Лондоне и была гораздо более гламурной, чем я, поэтому у нее было это невероятное платье, которое она купила на распродаже", – рассказала она о выборе платья.

Забавно то, что по совершенной случайности платье, которое Наташа одолжила у сестры, оказалось точно таким же, которое надела на то же мероприятие самая популярная девушка Великобритании – принцесса Диана. Наряд оказался дизайнерским платьем от британского модельера Мюррея Арбейда.

Принцесса Диана в том же платье на банкете в Лондоне в декабре 1985 года / Фото: Getty Images

"Меня пригласили почти случайно, и я чувствовала себя самозванкой в ​​красивом бальном платье из черного бархата и шелка цвета слоновой кости, которое я одолжила у своей старшей сестры. Оказавшись в дверях, я нервно возилась со своими украшениями Butler & Wilson, сканируя огромную толпу в поисках горстки людей, которых знала на вечеринке. Найдя друга, он сказал мне, что я совершила вопиющую оплошность, надев то же платье, что и принцесса Диана: "Боже, это потрясающее платье, но я только что видел Диану и почти уверен, что на ней точно такое же платье", – рассказала Фэйрвезер.

Принцесса Диана в том же платье на банкете в Лондоне в декабре 1985 года / Фото: Getty Images

Далее, не зная что делать – то ли уйти, то ли остаться, через знакомых Наташе устроили встречу с королевой-матерью, чтобы спросить совета.

"Мы нашли ее в гостиной, и я объяснила ей свое затруднительное положение. Она была очень мила со мной и сказала: "Все в порядке. Иди, хорошо проведи время и не думай больше об этом".

Также Фэйрвезер призналась, что вечеринка оказалась довольно веселой и без происшествий. Когда гости замечали, что на девушке такое же платье, как и на принцессе, то подходили поговорить и что-то спросить о ее наряде.

"Когда я заметила, что Диана и Чарльз пошли на танцпол, я подошла и станцевала очень близко к ним, чтобы они заметили (наряд – ред.). Насколько я помню, Чарльз указал ей на это, и она рассмеялась".

Также известно, что пресса предлагала Наташе в тот вечер круглые суммы за фото, но она отказалась позировать. Но те не менее, несколько изданий все же написали об этом модном конфузе. Много лет девушка хранила наряд, но все же в 2021 году решила продать его на аукционе своей подруги – коллекционера Кьяры Менаж.

Платье Наташи Фэйрвезер, выставленное на аукционе Керри Тейлор / Фото: www.kerrytaylorauctions.com

А вот Диану популярность наряда, видимо, не смутила, поскольку это же платье она надевала еще раз в том же году, но уже зимой. Образ она дополнила тогда своим любимым чокером, серьгами в виде цветов (сейчас их носит герцогиня Кембриджская), золотым браслетом, перчатками и веером. Этот наряд принцессы Уэльской был продан на аукционе Christie's, но в 1997 году.

Принцесса Диана в том же платье на банкете в Лондоне в декабре 1985 года / Фото: Getty Images

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