Дебют в тиарах: европейские принцессы, которые блистали в роскошных королевских украшениях

Принцессы Амалия, Ариана, Елизавета и Элеонора / © Getty Images

Реклама

Принцесса Елизавета, тиара «Лавровый венок»

Принцесса Елизавета / © Getty Images

Недавно на банкете в Королевской дворце Брюссела наследница престола Бельгии – принцесса Елизавета – появилась в тиаре «Брабантский лавровый венок».

Это был первый раз, когда мы видели наследную принцессу в этом украшении — классическом платиновом изделии с бриллиантами огранки бриллиант, созданном легендарным британским ювелиром Hennel & Sons в 1912 году.

Эту тиару преподнесла в качестве подарка группа бельгийских аристократов королеве Матильде в 1999 году в честь ее тогдашней свадьбы с королем Филиппом. Украшение очень универсально, его можно носить и как тиару на голове, и как колье на шее.

Реклама

Принцесса Элеонора, тиара с розовыми бриллиантами

Принцесса Элеонора / © Getty Images

В этом году мы впервые увидели на государственном банкете принцессу Элеонору – младшую дочь королевской четы Бельгии. Она была в абсолютно новой тиаре и, как оказалось позже, украшение стало подарком для нее в честь 18-летия от ее родителей. Тиару приобрели на аукционе в Испании в 2019 году за 26 000 евро. Это работа Генри Куземанса, известного ювелира из Брюсселя.

Тиара в виде завитков и клевера, украшенная розовыми бриллиантами, идеально гармонировала с ее ансамблем и серьгами-висюльками в стиле ар-деко с камнями.

Принцесса Амалия, рубиновая тиара Jac. Vos & Co

Принцесса Амалия / © Getty Images

Нидерландская принцесса Катарина-Амалия уже несколько раз посещала государственные банкеты. Недавно в Нидерландах королевская семья также устраивала прием в честь японской императорской четы, и принцесса Амалия блистала на нем в бриллиантовой тиаре с рубинами от Jac. Vos & Co.

Украшение было изготовлено французским ювелиром Меллерио, который служил всем королевским особам в XIX веке. Король Вильгельм III также пользовался его услугами и в 1889 году даже заказал полный комплект рубиновых и бриллиантовых украшений. Рубиновая тиара дополняется ожерельем, браслетом, веером и двумя брошами.

Реклама

Принцесса Ариана, рубиновая тиара Mellerio Ruby Parure

Принцесса Ариана / © Getty Images

Младшая сестра принцессы Амалии – принцесса Ариана – тоже появилась на этом же банкете, где дебютировала в тиаре на голове. На ней была диадема Mellerio Ruby Parure с рубинами, которая была приобретена королем Вильгельмом III. Тиара в виде арфы состоит из оправы с тремя бриллиантовыми кластерами. Арфы состоят из большого центрального камня, обрамленного восемью меньшими камнями. Каждый кластер окружен изогнутой бриллиантовой оправой.

Принцесса Амалия, бриллиантовая тиара

Принцесса Амалия / © Getty Images

Наследница престола принимала также участие в государственном банкете в честь визита президента и первой леди Финляндии и носила в тот вечер тиару-бандо, украшенную массивными круглыми бриллиантами, которая восходит к временам королевы Эммы, получившей ее в качестве свадебного подарка в 1879 году.

По данным The Court Jeweller, тиара содержит более 100 каратов бриллиантов и изначально представляла собой ожерелье. В 1930-х годах королева Вильгельмина (прапрабабушка принцессы Амалии) превратила ожерелье своей матери в тиару, и сегодня это одна из самых часто носимых украшений королевы Максимы (матери Амалии).

Напомним, ранее мы рассказывали о "Проклятых тиарах" Виндзоров.

Реклама

Новости партнеров