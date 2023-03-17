Декольте и много блесток: в каких платьях Сальма Хайек появилась на "Оскаре"

Сальма обожает гламурные образы, поэтому давайте посмотрим, какие из них она выбирала на главную кинопремию в мире.

Сальма Хайек - мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер. Она была номинирована на "Оскар" только один раз за роль в фильме "Фрида", но при этом посещает церемонию почти ежегодно.

Стиль звезды характерный блестящими платьями и глубокими декольте, но все они, конечно же, от известных люксовых марок. Предлагаем посмотреть, какие платья кинозвезда выбирала для своих появлений на красных дорожках церемонии за многолетнюю карьеру.

Впервые на "Оскаре" Сальма появилась в качестве гостьи в 1997 году. Тогда для красной дорожки актриса выбрала платье от Giorgio Armani, полностью расшитом пайетками, и в гламурную тиару от Cartier. В одном из интервью актриса призналась, что тогда не могла себе позволить дорогой наряд, поэтому была очень счастлива, когда Armani предложил надеть платье бесплатно.

Сальма Хайек / Фото: Getty Images

В 2000 году Хайек отдала предпочтению нежному лавандовому наряду с эффектным декольте, которое дополнила вуалью.

Сальма Хайек / Фото: Getty Images

В 2003 году она надела двухцветное платье от Carolina Herrera, у которого был кружевной черный верх и длинная белая атласная юбка.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

В 2005 году актриса появилась на красной дорожке в сексуальном платье фасона "русалка" от Prada, которое было выполнено в темно-синем цвете.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Платье было расшито черным бисером и имело глубокое декольте.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

В 2006 году она надела потрясающее голубое платье с плиссированной юбкой и роскошным декольте.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

В 2013 году звезда вышла на красную дорожку в черном бархатном платье от Alexander McQueen с высокой горловиной расшитой золотым бисером.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Образ тогда дополнила высокая прическа, золотой клатч и простой макияж.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

В 2017 году она опять выбрала Alexander McQueen, но в этот раз полупрозрачное черное платье на тонких бретельках.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

В 2018 звезда выбрала роскошный наряд от Gucci, который вызвал споры, ведь кто-то им восхищался из поклонников, но были и те, кто сравнивал актрису в люстрой. В любом случаи она выглядела в этом лавандовом образе отлично.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

В 2020-м Сальма надела белоснежное асимметричное платье от Gucci, в котором выглядела, как греческая богиня.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

И в 2023 году она решила не изменять вкусам и опять выбрала лук от Gucci. В этот раз Сальма надела приталенное платье с пайетками и мишурой. На церемонии в этот раз она появилась с дочерью Валентиной, которая надела ее платье.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

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