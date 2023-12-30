Декольте в центре внимания: рассматриваем самые эффектные платье знаменитостей в 2023 году

В этом году знаменитые красавицы довольно часто появлялись на публике в платьях с очень эффектными декольте - это стало неким трендом, ведь привлекало много внимания и к бренду, и к личности, которая его носит. Иногда вырезы бывали V-образными, прямыми или фигурными и вызывали фурор. Предлагаем вспомнить самые яркие из образов.

Кэтрин Зета-Джонс

На Каннском кинофестивале несравненная актриса появилась в длинном красном платье с V-образным декольте от бренда Elie Saab из кутюрной коллекции весна-лето, которое дополнила украшениями Chopard и обувью от Sarah Flint. Наряд отлично сидел на Кэтрин и имел градиентный окрас и рукава-накидки, которые развевались от ходьбы.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Сальма Хайек

Она также посетила Канны в этом году и вышла на красную дорожку в платье насыщенного баклажанного оттенка. Декольте у наряда было практически до пупка и красиво подчеркивало фигуру. Платье актрисы было от Alexander McQueen из коллекции осень-зима 2023, а украшали его также огромные рюши на рукавах и юбке.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Меган Фокс

Эффектная красавица решила подчеркнуть огромную грудь полупрозрачный платье с полукруглым декольте от бренда LaQuan Smith, которое было представлено в коллекции осень-зима 2023, а вот дополнила она его украшениями от Le Vian. Этот наряд она надела на вечеринку издания Sports Illustrated.

Меган Фокс / Фото: Getty Images

Бри Ларсон

Несравненная Бри посетила премьеру фильма "Форсаж 10" в Риме в лаконичном черном платье от Versace. Наряд был винтажным, выполненным в бельевом стиле, а украшало его глубокое V-образное декольте.

Бри Ларсон / Фото: Getty Images

Данай Гурира

Звезда "Черной пантеры" надела на Vanity Fair Oscars Party платье очаровательного оттенка сирени. Платье было от бренда Tom Ford из коллекции весна-лето 2023. Наряд также украшали кристаллы, бисер и пайетки.

Данай Гурира / Фото: Associated Press

Эмили Ратажковски

Известная модель и звезда стритстайла была в этом году среди гостей мероприятия Met Gala. На главной гламурной событии Нью-Йорка красавица появилась в нежном платье от Tory Burch с эффектным декольте и фатиновой юбкой.

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

Оливия Калпо

Победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012 презентовала на красной дорожке мероприятия Fashion Awards черное платье с фигурным декольте от Miss Sohee из кутюрной коллекции весна-лето 2024. Помимо декольте у платья было и украшение на бедрах в виде ракушки.

Оливия Калпо / Фото: Associated Press

Сидни Суини

Восходящая голливудская звезда - актриса Сидни Суини - прославившаяся ролями в сериалах "Эйфория" и "Белый лотос", поразила своим немного дерзким нарядом от Alexander McQueen с декольте.

Сидни Суини / Фото: Associated Press

Флоренс Пью

На мероприятие BOF 500 Gala звезда "Опенгеймера" пришла в черном платье с квадратным декольте. Платье девушки было полупрозрачным, очень нежным и от Модного дома Valentino.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Пенелопа Крус

Актриса появилась на публике в образе истинной испанки, поскольку свое роскошное платье в горох сочетала с красным цветком в волосах. Наряд актрисы был от бренда Dolce & Gabbana.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Лили Джеймс

Британка выглядела гламурно и очаровательно в белоснежном наряде от Tamara Ralph и украшениях от Bulgari. Платье Лили имело огромный бант на пояснице и V-образное очень глубокое декольте украшенное "решеткой" из жемчуга. В этом платье она пришла на церемонию BAFTA.

Лили Джеймс / Фото: Associated Press

Хайди Клум

На Grammy Awards немецкая супермодель пришла в золотом платье с декольте-сердцем и замысловатыми узорами. Ее платье было от бренда The Blonds и смотрелось на роскошной фигуре очень эффектно.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

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