День свадьбы Сары Йоркской и принца Эндрю: каким было свадебное платье невесты

Свадьба Сары Йоркской и принца Эндрю / © Getty Images

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Сара Фергюсон выходила замуж через пять лет после принцессы Уэльской Дианы. А ее свадебное платье соответствовало моде того времени.

Сара выбрала неизвестного дизайнера

«Эксперты моды, которые критиковали фигуру Сары и ее предполагаемое отсутствие чувства стиля в одежде, беспокоились о ее выборе неизвестного дизайнера для свадебного платья, но провозгласили ее шелковое платье цвета слоновой кости триумфом», — писала газета Los Angeles Times после церемонии.

Сара Йоркская в день своей свадьбы, 1986 год / © Associated Press

Сара шла к алтарю в платье из атласа цвета слоновой кости с крупной вышивкой бисером, дизайн которого разработала малоизвестная модельер Линдка Сьерах. Вышивка бисером включала различные символы, включая сердца, символизирующие романтику, якоря и волны, символизирующие парусное прошлое принца Эндрю, а также шмелей и чертополох, которые были взяты из семейной геральдики Сары Фергюсон.

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Работа над платьем длилась четыре месяца

Сьерах и ее команда из пяти женщин работали в полной тайне в течение четырех месяцев, закрывая окна студии на четвертом этаже бумагой, чтобы в прессу не просочилось никакой информации. И им это удалось. А спустя всего несколько часов после церемонии копии платья Сары Йоркской уже были в магазинах повсюду. Это говорило об успехе.

Платье в стиле 80-х стало культовым

Будущая невеста похудела на почти 12 килограмм, чтобы влезть в свое платье, о чем написала в своих мемуарах My Story.

Принц Эндрю и Сара Фергюсон / © Associated Press

«Линдка была гением. Я знала, что она может сшить самое облегающее платье, и она это сделала. Оно было потрясающе облегающим, как корсет». Дизайнер Сара Бертон использовала похожую тактику, когда одевала Кейт Миддлтон на ее свадьбу с принцем Уильямом в 2011 году, полагаясь на силуэт в викторианском стиле.

Символы на платье

Инициалы пары S и A, вышитые серебряными бусинами, были скрыты под 6-метровой фатой, также на платье была монограмма. Отделанный жемчугом лиф также включал четыре буквы S, украшенные серебряными бусинами.

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Свадьба Сары Йоркской и принца Эндрю, 1986 год / © Associated Press

Венок из цветов на голове и скрытая тиара

Невеста впервые вошла в аббатство, надев венок из ароматных цветов — гардений — любимых цветов Эндрю. В середине свадебной церемонии Сара сняла венок, чтобы показать, что под ним была тиара от Garrard с изящными завитками и крупным центральным бриллиантом. Это был личный подарок невесте от королевы Елизаветы II и после развода с принцем тиара осталась у Сары.

Сара Йоркская в день своей свадьбы, 1986 год / © Associated Press

Букет цветов интересной формы

В букете невесты были ландыши, традиционная веточка мирта, а дизайн букета был извилистый в форме буквы S. Это было хорошо видно, когда Сара махала доброжелателям с балкона Букингемского дворца.

Сара Йоркская в день своей свадьбы, 1986 год / © Getty Images

Напомним, недавно мы рассказывали, каким было первое свадебное платье королевы Камиллы, когда она выходила замуж за Эндрю Паркер-Боулза в 1973 году.