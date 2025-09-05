- Дата публикации
Деним в Венеции: кто из знаменитостей надел джинсы на кинофестиваль и как их стилизовали
Несмотря на меняющиеся тренды и тенденции, деним всегда остается актуальным.
Звезды часто выбирают этот материал как для своих появлений на публике, так и для обычной повседневной жизни. Однако в этом году деним произвел настоящий фурор в Венеции во время Международного кинофестиваля, ведь неоднократно надевался гостями мероприятия.
Предлагаем посмотреть на некоторые образы звезд в нарядах из денима в Венеции. Каждый лук выглядел стильно и современно.