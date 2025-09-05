ТСН в социальных сетях

Деним в Венеции: кто из знаменитостей надел джинсы на кинофестиваль и как их стилизовали

Несмотря на меняющиеся тренды и тенденции, деним всегда остается актуальным.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Сьюзи Лауде

Сьюзи Лауде в наряде из денима / © Getty Images

Звезды часто выбирают этот материал как для своих появлений на публике, так и для обычной повседневной жизни. Однако в этом году деним произвел настоящий фурор в Венеции во время Международного кинофестиваля, ведь неоднократно надевался гостями мероприятия.

Предлагаем посмотреть на некоторые образы звезд в нарядах из денима в Венеции. Каждый лук выглядел стильно и современно.

Сьюзи Лауде

Сьюзи Лауде / © Getty Images

Сьюзи Лауде / © Getty Images

Эмануэла Фанелли

Эмануэла Фанелли / © Getty Images

Эмануэла Фанелли / © Getty Images

Нуми Рапас

Нуми Рапас / © Getty Images

Нуми Рапас / © Getty Images

Ребекка Фергюсон

Ребекка Фергюсон / © Getty Images

Ребекка Фергюсон / © Getty Images

Аманда Сейфрид

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Джулия Робертс

Джулия Робертс / © Associated Press

Джулия Робертс / © Associated Press

Тереза Сапонанджело

Тереза Сапонанджело / © Getty Images

Тереза Сапонанджело / © Getty Images

