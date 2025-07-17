Детское платье Елизаветы II: что известно о милом наряде королевы

Платье Елизаветы II / © Getty Images

Реклама

Когда королеве Елизавета II было около года, в ее гардеробе появилось милое нежно-персиковое платье-пальто. В 1927 году ее неоднократно фотографировали в этом наряде, который сделан из шелка, имел свободный фасон, широкие рукава, манжеты и перламутровые пуговицы.

Платье Елизаветы II / © Getty Images

На этом фото принцесса Елизавета в своем платье и подходящем чепчике путешествует в экипаже с открытым верхом на коленях своей няни Клары Найт.

Принцесса Елизавета и ее няня / © Getty Images

Причина, по которой платье до сих пор сохранилось, заключается в том, что оно было подарено Кларе Найт, ее няне, а затем передавалось из поколения в поколение как ценная вещь.

Реклама

Сейчас наряд принцессы находится в коллекции королевской одежды и прошел реставрацию, чтобы сохраниться на века. На этом фото наряд изображен рядом с платьями Елизаветы и Маргарет. Будучи маленькими девочками они часто носили одинаковые наряды.

Платье принцессы Елизаветы / © Getty Images