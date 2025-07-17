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- Звезды и мода
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Детское платье Елизаветы II: что известно о милом наряде королевы
Этот наряд сохранили для будущий поколений благодаря няне.
Когда королеве Елизавета II было около года, в ее гардеробе появилось милое нежно-персиковое платье-пальто. В 1927 году ее неоднократно фотографировали в этом наряде, который сделан из шелка, имел свободный фасон, широкие рукава, манжеты и перламутровые пуговицы.
На этом фото принцесса Елизавета в своем платье и подходящем чепчике путешествует в экипаже с открытым верхом на коленях своей няни Клары Найт.
Причина, по которой платье до сих пор сохранилось, заключается в том, что оно было подарено Кларе Найт, ее няне, а затем передавалось из поколения в поколение как ценная вещь.
Сейчас наряд принцессы находится в коллекции королевской одежды и прошел реставрацию, чтобы сохраниться на века. На этом фото наряд изображен рядом с платьями Елизаветы и Маргарет. Будучи маленькими девочками они часто носили одинаковые наряды.