- Дата публикации
-
- Категория
- Звезды и мода
- Количество просмотров
- 215
- Время на прочтение
- 2 мин
Диана потрясла мир, а её наряд стал сенсацией: история наряда, который раскупили за одну ночь
Как один выход принцессы привлек внимание не только к ней самой, но и к молодой дизайнерке, которая стояла за её образом.
В конце 1993 года Диана потрясла мир неожиданной речью, в которой объявила о своём уходе из публичной жизни.
«Я не осознавала, насколько всепоглощающим может стать это внимание», — сказала она.
Диана выступила с речью в тёмно-зелёном костюме с юбкой от Аманды Вейкли. Жакет имел чётко очерченную линию плеч, а сочетание твила и бархата придавало ему сдержанную элегантность. На многих чёрно-белых фотографиях он казался чёрным.
Как отмечает писательница и журналистка Элизабет Холмс в книге HRH: So Many Thoughts on Royal Style, Диана уделяла особое внимание тому, как её одежда влияла на публичный образ.
«Очевидно, она чувствовала себя в нём уверенно», — сказала Вейкли.
Но Уэйкли до сих пор удивляет, как именно её имя стало ассоциироваться с этим образом. В те времена дизайнеров редко упоминали как авторов одежды. Любая связь с принцессой Уэльской в основном оставалась лишь предположением, ведь дизайнер не хотел бы поставить под угрозу свои отношения с королевской семьёй, публично рассказывая о них. Для Дианы это был один из непростых моментов, а для Уэйкли, которая тогда только начинала карьеру, — переломный.
«Об этом писали все газеты», — вспоминала она. «Для меня это действительно стало катализатором».
Она открыла свой магазин совсем недавно и имела в наличии пятнадцать таких костюмов. Их раскупили за одну ночь.