Диана потрясла мир, а её наряд стал сенсацией: история наряда, который раскупили за одну ночь

Принцесса Диана / © Getty Images

Реклама

В конце 1993 года Диана потрясла мир неожиданной речью, в которой объявила о своём уходе из публичной жизни.

«Я не осознавала, насколько всепоглощающим может стать это внимание», — сказала она.

Реклама

Принцесса Диана, 1993 год / © Getty Images

Диана выступила с речью в тёмно-зелёном костюме с юбкой от Аманды Вейкли. Жакет имел чётко очерченную линию плеч, а сочетание твила и бархата придавало ему сдержанную элегантность. На многих чёрно-белых фотографиях он казался чёрным.

Реклама

Как отмечает писательница и журналистка Элизабет Холмс в книге HRH: So Many Thoughts on Royal Style, Диана уделяла особое внимание тому, как её одежда влияла на публичный образ.

«Очевидно, она чувствовала себя в нём уверенно», — сказала Вейкли.

Но Уэйкли до сих пор удивляет, как именно её имя стало ассоциироваться с этим образом. В те времена дизайнеров редко упоминали как авторов одежды. Любая связь с принцессой Уэльской в основном оставалась лишь предположением, ведь дизайнер не хотел бы поставить под угрозу свои отношения с королевской семьёй, публично рассказывая о них. Для Дианы это был один из непростых моментов, а для Уэйкли, которая тогда только начинала карьеру, — переломный.

Принцесса Диана, 1993 год / © Getty Images

«Об этом писали все газеты», — вспоминала она. «Для меня это действительно стало катализатором».

Реклама

Она открыла свой магазин совсем недавно и имела в наличии пятнадцать таких костюмов. Их раскупили за одну ночь.

Новости партнеров