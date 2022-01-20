Для внимательных: сериалы и фильмы, где герои носят одинаковые наряды

Возможно, теперь обращать внимание на образы героев вы будете более внимательно.
Часто мы восхищаемся различными костюмами в фильмах и сериалах, но иногда создатели всех этих проектов в попытках немного сэкономить одалживают наряды в огромных костюмерных киностудий в надежде, что не слишком внимательные зрители ничего не заметят. Таким образом в разных фильмах появляются герои в платьях, которые мы ранее уже видели. Иногда такие наряды немного переделывают, используют только часть костюма, например, жакет, а юбку меняют, но поскольку перешив - это тоже деньги, зачастую такие наряды оставляют нетронутыми.
Чаще всего такое случается в исторических фильмах, но иногда повторы бывают и в других картинах. Мы собрали для вас подборку совсем не очевидных фильмов и сериалов, в которых героини носят один и тот же наряд.
1. "Герцогиня" 2008 год - "Королевский роман" 2012 год
2. "Герцогиня" 2008 год - "Скандальная леди У" 2015 год
3. "Гордость и предубеждение" 2005 год - "Разум и чувства" 2008 год
4. "Елизавета" 1998 год - "Камелот" 2011 год
5. "Сплетница" 2007 год - "Дневники Кэрри" 2014 год
6. "Голова в облаках" 2004 - "Сила воли" 2016 год
7. "Друзья" 1994 год - "Званый ужин с убийством" 2016 год
8. "Титаник" 1997 год - "Бессмертные" 2002 год
9. "Светлячок" 2002 год - "Вечное сияние чистого разума" 2004 год
10. "Мария-Антуанетта" 2006 год - "Королевский роман" 2012 год
Читайте также:
- Когда костюмеры постарались: сериалы с самыми красивыми нарядами
- 10 самых сексуальных образов из знаменитых фильмов
- 10 самых стильных новогодних образов из знаменитых фильмов
- Из детской обуви в бессмертный тренд: история популярности туфель Мэри Джейн
- Образы, которые вы захотите повторить: что носила героиня фильма "Когда Гарри встретил Салли"
- Мода 1912 года: какими образами вдохновлялась костюмер фильма "Титаник"