Для внимательных: сериалы и фильмы, где герои носят одинаковые наряды

Возможно, теперь обращать внимание на образы героев вы будете более внимательно.

Часто мы восхищаемся различными костюмами в фильмах и сериалах, но иногда создатели всех этих проектов в попытках немного сэкономить одалживают наряды в огромных костюмерных киностудий в надежде, что не слишком внимательные зрители ничего не заметят. Таким образом в разных фильмах появляются герои в платьях, которые мы ранее уже видели. Иногда такие наряды немного переделывают, используют только часть костюма, например, жакет, а юбку меняют, но поскольку перешив - это тоже деньги, зачастую такие наряды оставляют нетронутыми.

Чаще всего такое случается в исторических фильмах, но иногда повторы бывают и в других картинах. Мы собрали для вас подборку совсем не очевидных фильмов и сериалов, в которых героини носят один и тот же наряд.

1. "Герцогиня" 2008 год - "Королевский роман" 2012 год

скриншот с видео

скриншот с видео

2. "Герцогиня" 2008 год - "Скандальная леди У" 2015 год

скриншот с видео

скриншот с видео

3. "Гордость и предубеждение" 2005 год - "Разум и чувства" 2008 год

скриншот с видео

скриншот с видео

4. "Елизавета" 1998 год - "Камелот" 2011 год

скриншот с видео

скриншот с видео

5. "Сплетница" 2007 год - "Дневники Кэрри" 2014 год

Getty Images

Getty Images

6. "Голова в облаках" 2004 - "Сила воли" 2016 год

скриншот с видео

скриншот с видео

7. "Друзья" 1994 год - "Званый ужин с убийством" 2016 год

скриншот с видео

скриншот с видео

8. "Титаник" 1997 год - "Бессмертные" 2002 год

скриншот с видео

скриншот с видео

9. "Светлячок" 2002 год - "Вечное сияние чистого разума" 2004 год

скриншот с видео

скриншот с видео

10. "Мария-Антуанетта" 2006 год - "Королевский роман" 2012 год

скриншот с видео

скриншот с видео

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