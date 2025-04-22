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- Звезды и мода
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Дорого-богато: какие сумки взяли на пасхальную службу женщины британской королевское семьи
Их аксессуары были совсем не бюджетными.
20 апреля члены британской королевской семьи посетили традиционную пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Это мероприятие один из поводов для них собраться всей семьей, а также надеть красивые шляпки и выгулять брендовые сумки.
В этом году королевские дамы продемонстрировали особенно красивые наряды и аксессуары. Сумки в их руках были от известных брендов, поєтому предлагаем рассмотреть их детально.
Королева Камилла
Ее Величество выбрала сумку от бренда Bottega Veneta. Эта модель называется Small Andiamo, а ее стоимость 4500 долларов. Она выполнена из кожи и имеет фирменное плетение характерное для бренда.
Сара Фергюсон
Герцогиня Йоркская отдала предпочтение бренду Celine и их классическому дизайну. Эта модель называется Teen Garance, а ее стоимость 4100 долларов.
Принцесса Евгения
Британская принцесса выбрала мягкий клатч из замши от Flattered. Модель ее сумки называется Clay Clutch, а стоит 295 евро.
Принцесса Беатрис
Беатрис выбрала классику, поскольку в ее руке была сумка Grosgrain от Chanel.
Софи, герцогиня Эдинбургская
Супруга принца Эдварда осталась верна своему любимому бренду Sophie Habsburg и выбрала клатч с декором в виде змеи.