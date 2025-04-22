Дорого-богато: какие сумки взяли на пасхальную службу женщины британской королевское семьи

Королевские дамы в Виндзоре

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20 апреля члены британской королевской семьи посетили традиционную пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Это мероприятие один из поводов для них собраться всей семьей, а также надеть красивые шляпки и выгулять брендовые сумки.

В этом году королевские дамы продемонстрировали особенно красивые наряды и аксессуары. Сумки в их руках были от известных брендов, поєтому предлагаем рассмотреть их детально.

Королева Камилла

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Ее Величество выбрала сумку от бренда Bottega Veneta. Эта модель называется Small Andiamo, а ее стоимость 4500 долларов. Она выполнена из кожи и имеет фирменное плетение характерное для бренда.

Фото: Getty Images / Bottega Veneta

Сара Фергюсон

Герцогиня Йоркская отдала предпочтение бренду Celine и их классическому дизайну. Эта модель называется Teen Garance, а ее стоимость 4100 долларов.

Фото: Getty Images / Celine

Принцесса Евгения

Британская принцесса выбрала мягкий клатч из замши от Flattered. Модель ее сумки называется Clay Clutch, а стоит 295 евро.

Фото: Associated Press / Flattered

Принцесса Беатрис

Беатрис выбрала классику, поскольку в ее руке была сумка Grosgrain от Chanel.

Фото: Getty Images / Chanel

Софи, герцогиня Эдинбургская

Супруга принца Эдварда осталась верна своему любимому бренду Sophie Habsburg и выбрала клатч с декором в виде змеи.

Фото: Associated Press / Sophie Habsburg