Двойной выход: кто из знаменитостей блистал перед камерами беременными в 2023 году

В этом году многие знаменитости стали мамами - кто-то в первый, а кто-то и в четвертый раз.

Каждое такое появление звезд на красных дорожках привлекало внимание, а также их наряды, ведь некоторые женщины прятали живот за большими юбка, а были те, кто показывал довольно смелые беременные луки.

Сиара

Певица в этом году была беременна четвертым ребенком. Также вместе с мужем - защитником футбольного клуба "Денвер Бронкос" Расселом Уилсоном - она воспитывает троих детей: 9-летнего сына Фьючера, 6-летнюю дочь Сиенну и 3-летнего сына Вина. Всю четвертую беременность Сиара вела активный образ жизни: посещала матчи мужа и светские мероприятия. Также на последних неделях она появилась на премьере фильма "Цвет лиловый" в костюме от бренда Georges Hobeika. В декабре она родила дочь, которую назвали Амора Принцесса Уилсон.

Сиара / Фото: Associated Press

Рианна

Поп-звезда была беременная вторым ребенком от своего бойфренда A$AP Rocky. О беременности стало известно во время концерта - она выступила в перерыве между таймами Супербоула. Затем она она неоднократно демонстрировала свои беременные образы на публике и стала практически законодательницей беременной моды. Одним из самых запоминающихся беременных луков звезды на светском мероприятии было ее появление на церемонии "Оскар". В августе она родила второго сына.

Рианна / Фото: Associated Press

Холли Бейли

Девушка свою беременность не комментировала, но живот ей уже трудно скрывать и заметен он был даже в этом объемном красном платье от Off-White, которое она надела на премьеру фильма "Цвет лиловый". Ребенка она ждет от своего бойфренда - рэпера DDG, настоящее имя которого Дэррил Дуэйн Грэнберри-младший.

Холли Бейли / Фото: Associated Press

Мириам Леоне

Итальянская киноактриса, телеведущая и победительница конкурса "Мисс Италия" и ее муж Паолло Карулло в этом году станут родителями впервые. На красной дорожке во время Римского кинофестиваля она блистала в луке от Etro из коллекции весна-лето 2024.

Мириам Леоне / Фото: Getty Images

Карли Клосс

Супермодель и экс-ангел Victoria's Secret рассекретила свою беременность на Балу Института костюма, появившись в черном длинном платье от Loewe. Для нее и ее мужа - миллиардера Джошуа Кушнера, это уже второй ребенок. Второй малыш у них родился летом.

Карли Клосс / Фото: Associated Press

Алисия Викандер

О том, что актриса Алисия Викандер беременная во второй раз стало известно, когда она появилась в полупрозрачном темно-синем платье от Louis Vuitton на красной дорожке гала-концерта Музея киноакадемии. У Алисии и ее мужа - актера Майкла Фассбендера - есть двухлетний сын, который родился в 2021 году. Кого ждет в этот раз актриса не комментировала.

Алисия Викандер / Фото: Associated Press

Клэр Дэйнс

У актеров Клэр Дэйнс и Хью Дэнси родился в этом году третий ребенок. В этот раз у пары родилась девочка. У Дейнс и Дэнси, которые женаты с 2009 года, уже есть двое сыновей. На одном из мероприятий она появилась уже с довольно большим животом, продемонстрировав образ от Lanvin из коллекции весна-лето 2023.

Клэр Дэйнс / Фото: Associated Press

Сиена Миллер

Актриса продемонстрировала большой беременный живот на фэшн-ивенте Vogue World и это было первое появление звезды на публике после того, как стало известно, что она ждет второго ребенка от 26-летнего Оли Грина. На красную дорожку она вышла в костюме от Schiaparelli.

Сиенна Миллер / Фото: Associated Press

Кейли Куоко

Беременная Кейли Куоко посетила в этом году "Золотой глобус" в потрясающем платье от бренда Vera Wang лавандового оттенка. Отец ребенка - актер Том Пелфри. Во время мероприятия Кейли была уже на последних месяцах беременности и родила своего первенца 30 марта. В семье актеров появилась дочь, которую они назвали Матильда Кармин Ричи Пелфри.

Кейли Куоко / Фото: Associated Press

Сьюки Уотерхаус

Возлюбленная Роберта Паттинсона сейчас ждет своего первого ребенка. О том что у пары появится малыш стало известно во время одного из мероприятий, когда Сьюки вышла на публику в полупрозрачном платье. Беременность певица не скрывает и также на красной дорожке в Королевском Альберт-холле в Лондоне позировала в роскошном красном платье от H&M.

Сьюки Уотерхаус / Фото: Associated Press

Кортни Кардашьян

Телезвезда надела на Хэллоуин то же самое платье от Riccardo Tisci, которое ее младшая сестра Ким носила на Met Gala 2013 в году, когда была на последних месяцах беременности. Кортни ждала своего четвертого ребенка и первого совместного с мужем Трэвисом Баркером. У пары родился сын которого она назвала Рокки.

Кортни Кардашьян / Фото: Instagram Кортни Кардашьян

Бонни Райт

Британская актриса, известная многим по роли Джинни Уизли в фильмах о Гарри Поттере, также в этом году впервые стала мамой. О беременности она рассказала в соцсетях, а на последних месяцах появилась на мероприятии в Калифорнии в цветастом платье. У актрисы родился сын, которого назвали Элио Оушен Райт Лококо.

Бонни Райт / Фото: Getty Images

Жозефин Скривер

Экс-звезда Victoria's Secret вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля и продемонстрировала беременный живот в платье от Pinko. Отец ребенка - солист американской рок-группы The Cab Алекс Делеон. У пары родилась дочь.

Жозефин Скривер / Фото: Associated Press

Хилари Свонк

Актриса в этом году посетила 80-церемонию награждения премией "Золотой глобус" и продемонстрировала на публике свой заметно округлившийся живот в зеленом платье от Prada с бантами. Беременна она была близнецами - мальчиком и девочкой, которые родились на свет весной.

Хилари Суэнк / Фото: Associated Press

Джесси Джей

Певица очень долго мечтала стать мамой и после долгой борьбы с бесплодием смогла забеременеть. На последних месяцах беременности артистка появилась на красной дорожке церемонии Brit Awards в красном костюме, который демонстрировал ее живот. Весной у нее родился долгожданный сын.

Джесси Джей / Фото: Associated Press

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