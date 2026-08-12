Джеки Кеннеди в Букингемском дворце: почему вечер с королевой оказался совсем не таким, как на фотографиях

Супруги Кеннеди с королевой Елизаветой II и принцем Филиппом / © Associated Press

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В 1961 году Джон Кеннеди и его жена Жаклин прибыли в Лондон в качестве президента США и первой леди. Визит был не только официальным, но и семейным — младшая сестра Джеки, Ли Радзивилл, именно тогда жила в Лондоне со своим мужем, а в Вестминстерском соборе состоялось крещение её дочери, на которое Кеннеди хотели пойти.

Через десять дней после этого семейного события Кеннеди отправились в Букингемский дворец на ужин с королевой Елизаветой II и принцем Филиппом. Для Джеки это был важный момент, ведь она только привыкала к роли первой леди и прекрасно понимала, насколько пристально британская публика будет следить за ней.

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Джон и Джеки на крещении племянницы / © Associated Press

О том, что на самом деле происходило за кулисами того знаменитого ужина, рассказывает Кэролайн Галлеманн в своей книге «The Kennedys and the Windsors: The Story of Two Dynasties», One Born, One Made («Кеннеди и Виндзоры: история двух династий — одной по происхождению и одной созданной»), опубликованной в 2026 году.

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Образ, о котором говорил весь Лондон

В тот вечер Джеки хотела выглядеть безупречно. Она только что вернулась из Франции, где её уверенность и манеры произвели сильное впечатление, но в Великобритании ей ещё предстояло окончательно утвердиться в качестве новой международной иконы стиля.

На ней было платье из ледяного голубого шелка — свободная интерпретация модели Givenchy, созданная Chez Ninon. Приталенный силуэт и сдержанный вырез с двумя небольшими бантами подчеркивали характерную для Джеки лаконичность.

Супруги Кеннеди с королевой Елизаветой II / © Associated Press

Как писал стилист и дизайнер первой леди Олег Кассини в своей книге «A Thousand Days of Magic», «геометрический крой был важной составляющей „образа Джеки Кеннеди“».

Волосы Джаки были убраны с лица, а уложил их Александр из Парижа, которого специально пригласили в Великобританию для этого. Образ женщины был продуман до мелочей.

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Королева и первая леди: два разных представления об элегантности

За четыре года до этого Елизавета II посещала Белый дом, где на государственном ужине её принимала первая леди Мэйми Эйзенхауэр. Тогда обе женщины были одеты в соответствии с традиционными представлениями о торжественной женской моде: пышные платья, атлас, цветочные мотивы.

В 1961 году Елизавета осталась верна этой эстетике и выбрала для встречи с Кеннеди объёмное голубое тюлевое платье с кринолином, созданное Норманом Гартнеллом, которое подчеркивало неизменность королевского образа. Кроме того, она дополнила платье сапфирами и бриллиантами.

Джеки же выглядела совсем иначе — её силуэт был проще, линии — чётче, а общий образ — современнее. Контраст между двумя женщинами был не просто вопросом вкуса, ведь, как предполагал модный журналист Хэмиш Боулз, современный облик Джеки мог подсознательно усиливать образ администрации Кеннеди как символа динамичной Америки, устремленной в будущее.

Супруги Кеннеди с королевой Елизаветой II и принцем Филиппом / © Getty Images

Американская пресса была в восторге. Газета «The Washington Post» писала, что первая леди «молча и с улыбкой затмила всех», а её популярность в Лондоне была не меньше, чем в Париже или Вене.

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Британская модная индустрия быстро ощутила этот эффект. После приезда Джеки в страну резко вырос спрос на одежду и аксессуары «точно такие же, как у Джеки Кеннеди». Производители шляп работали день и ночь, выполняя заказы на маленькие шляпки-таблетки, а магазины одежды получали всё больше запросов на приталенные костюмы с укороченными жакетами.

Джеки уже стала иконой стиля. Но за безупречными фотографиями скрывался гораздо более сложный вечер.

Разочарование Джеки

Когда королевская чета начала принимать гостей, королева проводила президента по залу, а принц Филипп сопровождал Джеки, знакомя её с присутствующими. Первая леди была рада оказаться во дворце, но список гостей её разочаровал. Она надеялась встретить принцессу Маргарет и принцессу Марину Кентскую, с которыми Джон Кеннеди был знаком ещё до войны, когда жил в Лондоне. Однако ни одной из них на ужине не было.

«Ни Маргарет, ни Марины, никого, кроме всех министров сельского хозяйства Содружества, которых они только смогли найти», — якобы сказала Джеки.

Причина отсутствия принцессы Маргарет была связана с её беременностью. Когда посол Дэвид Ормсби-Гор позже рассказал ей о недовольстве Джеки, Маргарет, по его словам, лишь задумчиво кивнула. Она и сама была возмущена тем, что её не пригласили, а сестра объяснила это тем, что из-за беременности Маргарет, вероятно, не захочет лишних хлопот.

Для Джеки, которая рассчитывала на более личное и блестящее знакомство с британской аристократией, это стало некоторой разочарованием.

«Со временем становишься хитрее»

Еще большее впечатление на Джеки произвела именно королевская чета. Позже она якобы описывала принца Филиппа как милого, но нервного, а королеву — как сдержанную, вежливую, но молчаливую и непростую в общении.

Когда эти слова позже передали принцессе Маргарет, она ответила: «Но ведь именно для этого она и находится там». В то же время Джеки вспоминала один момент, когда Елизавета II неожиданно проявила к ней человеческую близость. Первая леди рассказала королеве о трудностях пребывания под постоянным вниманием публики во время недавнего государственного визита в Канаду. Находиться на виду двадцать четыре часа в сутки оказалось гораздо сложнее, чем могло показаться.Тогда королева, по словам Джеки, посмотрела на неё и сказала: «Со временем становишься хитрее и учишься беречь себя».

Это был, пожалуй, один из немногих моментов того вечера, когда две женщины, жившие в совершенно разных мирах, смогли найти в друг друге что-то общее.

Картины, лошади и необычное впечатление от дворца

После ужина королева провела гостей по картинным галереям. Один из американских участников вечера, Анжер «Энджи» Биддл Дюк, позже вспоминал, что расположение картин во дворце казалось ему почти хаотичным: работы разных школ, эпох и стран висели рядом без видимой системы. Елизавета II, однако, прекрасно ориентировалась в коллекции и подробно рассказывала гостям о картинах.

Королеву больше всего интересовали картины с изображениями животных. Однажды она остановилась перед картиной Ван Дейка и, выслушав подробное описание этой картины, просто сказала: «Это хорошая лошадь».

Джеки, которая увлекалась искусством, но в то же время была несколько разочарована старомодной атмосферой дворца, согласилась с этим замечанием.

Вечер длился менее трёх часов

Несмотря на то, что эта встреча оставила заметный след в истории, она была удивительно короткой. Кеннеди находились в Букингемском дворце с 20:00 до 22:45. После этого президент сразу же отправился в США. Джеки же осталась в Лондоне ещё на несколько дней вместе со своей сестрой Ли.

Джеки не была впечатлена

Интересно, что свидетельства об этом ужине существенно расходятся. Вскоре после приема Джеки ужинала с фотографом и известным сплетником Сесилом Битоном. Согласно его дневниковым записям, она говорила, что все хозяева были чрезвычайно любезны, но её не поразили ни цветы, ни обстановка дворцовых апартаментов, ни платье королевы, ни её прическа.

Однако на фотографиях этот вечер выглядит почти сказочным: молодая первая леди в безупречном голубом платье, королева в драгоценностях, роскошные залы Букингемского дворца и улыбающиеся представители двух государств.

И именно эта разница между внешним блеском и внутренним напряжением делает вечер Кеннеди в Букингемском дворце столь показательным.

Для британцев Джеки Кеннеди стала иконой стиля, для американской прессы — символом новой, молодой Америки, а для самой Джеки этот вечер, похоже, оказался гораздо сложнее, чем можно подумать, глядя на фотографии.

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