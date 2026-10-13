Джулианна Мур вспомнила свои модные образы: от платья Chanel для "Оскара" до Prada для Met Gala

Джулианна Мур

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Голливудская актриса Джулианна Мур стала героиней рубрики Fashion Flashback издания Harper’s BAZAAR, в которой она вспомнила архивные образы из разных периодов своей карьеры. Звезда рассказала о платьях для кинопремьер, выходах на Met Gala, а также о Каннском и Венецианском кинофестивалях. За каждым образом звезды стоит своя интересная история.

Платье для кинопремьеры 1991 года

Одним из первых образов, о которых Джулианна Мур упомянула в видео, стало платье, которое она приобрела в Лос-Анджелесе для премьеры фильма «Смертельный взгляд» (Cast a Deadly Spell) 1991 года. Актриса рассказала, что часто посещала магазин на Третьей улице, где и нашла это платье, однако его названия уже не помнит.

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По её словам, тогда подготовка к красным дорожкам была гораздо проще, чем сегодня — Мур самостоятельно делала макияж и не пользовалась услугами большой команды стилистов.

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«Кажется, сейчас столько всего нужно делать с прической, макияжем и стилизацией образа. Огромные толпы, настоящее событие! А тогда всё было примерно так: „Эй, мы показываем фильм. Хочешь прийти?“ Вот и всё».

Джулианна Мур / © Getty Images

Звезда также с юмором вспомнила о своей короткой стрижке.

«Если присмотреться, создается впечатление, будто мои волосы покрыты гелем. Но это не гель — они просто мокрые, потому что я тогда сделала крайне неудачную стрижку. У меня очень волнистые волосы, и когда я коротко их подстригла, они начали подпрыгивать вверх и торчать во все стороны, словно артишок. Поэтому всю ночь я постоянно смачивала их водой, чтобы они не торчали. Для меня всё это было новым опытом. Макияж я делала сама. В общем, всё это было своего рода домашним экспериментом», — сказала она.

Джулианна Мур / © Getty Images

Минималистичный Prada для первого Met Gala

В 1998 году Джулианна Мур впервые посетила Met Gala. Для этого мероприятия актриса выбрала наряд от Prada — сдержанный и в то же время элегантный, который она до сих пор считает одним из своих любимых.

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Особое внимание привлекала желтая кожаная сумочка, украшенная маленькими квадратными зеркальцами. Именно этот аксессуар стал одним из самых ярких элементов ансамбля.

Джулианна Мур / © Getty Images

«В 1998 году я даже не понимала, что такое Met Gala. Кажется, госпожа Прада пригласила меня сесть за её стол. Я действительно помню, что весь вечер прошёл очень спокойно. На лестнице, по которой мы поднимались, было не так много людей. Даже ужин прошел в довольно тихой атмосфере. Всё казалось очень нью-йоркским, сдержанным и изысканным. Конечно, в последующие годы мероприятие стало значительно масштабнее и громче. Стало больше толп, и он превратился в настоящее грандиозное шоу. Тогда же это больше напоминало светское мероприятие нью-йоркского высшего общества».

Лавандовое свадебное платье Prada

Одним из самых запоминающихся образов в модном архиве актрисы стало её свадебное платье, которое она надела в 2003 году. Для этого важного события Мур выбрала лавандовое платье от Prada, которое у неё уже было.

Ранее дизайнер Миучча Прада сшила для актрисы несколько платьев для светских мероприятий, и, поскольку Мур не использовала часть нарядов, дизайнер разрешила ей оставить их себе. Когда актриса и её муж решили пожениться, времени на подготовку оставалось немного, и, просматривая гардероб, Мур наткнулась на лавандовое платье и поняла, что именно оно идеально подойдет для церемонии.

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Джулианна Мур (держит дочь на руках) / © Getty Images

Мур призналась, что до сих пор считает это платье необыкновенно красивым и до сих пор хранит его.

«Во время пандемии COVID-19 я продала на благотворительном аукционе огромное количество своих платьев, а вырученные средства передала фонду Actors Fund. Кажется, это платье я всё-таки оставила себе. Думаю, она у меня до сих пор есть»

Платье Chanel от Карла Лагерфельда для «Оскара» 2015 года

На церемонии вручения премии «Оскар» 2015 года Джулианна Мур появилась в платье от Chanel, созданном Карлом Лагерфельдом. Наряд был украшен многочисленными пайетками и отличался изысканным вечерним силуэтом.

Джулианна Мур / © Associated Press

«Каким же прекрасным было это платье от Chanel, созданное Карлом Лагерфельдом специально для меня. Оно невероятно красивое, украшенное множеством чудесных кружев. Это платье уже демонстрировалось на показе, и я даже примерила его. Была также розовая версия. Иногда я смотрю на розовый вариант, просматриваю фотографии, которые мы сделали с этим платьем от-кутюр, и думаю: „Вау, возможно, мне стоило выбрать розовое“. Не знаю».

Впрочем, самое забавное воспоминание, связанное с этим образом, касается вовсе не цвета или дизайна.

Джулианна Мур / © Associated Press

«Но вот что я вам скажу: я даже не догадывалась, что не смогу сходить в туалет, пока не оказалась на церемонии „Оскар“. Я подумала: „Зайду в туалет, прежде чем вернуться на своё место“, — и вдруг поняла, что не могу этого сделать, ведь для этого пришлось бы полностью снять платье, а я была одна. Поэтому решила: „Ладно, просто не буду ходить в туалет до конца церемонии“. И я действительно не ходила».

Классическая американская элегантность Tom Ford на Met Gala 2022

Для Met Gala 2022 года Джулианна Мур выбрала платье от Tom Ford, вдохновлённое стилем Жаклин Кеннеди Онассис и классической американской модой.

Джулианна Мур / © Associated Press

«На мне Tom Ford. В целом он черпал вдохновение в стиле Жаклин Кеннеди Онассис и в классической, прекрасной американской моде. И я считаю, что никто не умеет передать этот стиль лучше, чем Том Форд. Платье действительно великолепно. Он также настоял, чтобы я надела перчатки, хотя обычно я не очень люблю перчатки»

Золотое платье Bottega Veneta для Венецианского кинофестиваля

На премьере фильма «Соседняя комната» (The Room Next Door), которая состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля, Мур появилась на красной дорожке в золотом платье Bottega Veneta, украшенном пайетками.

Джулианна Мур / © Associated Press

«Это действительно очень, очень красивое желтое платье Bottega Veneta, расшитое пайетками. Оно из коллекции, созданной Матье Блази. Изначально у платья был довольно высокий вырез, но для меня его переделали, сделав вырез ниже».

Джулианна Мур / © Associated Press

Перевая сумка и образ Bottega Veneta в Каннах

Еще один эффектный выход Джулианны состоялся в Каннах на мероприятии Women in Motion, где актрисе вручали награду. Для этого события она выбрала наряд от Bottega Veneta, главным акцентом которого стала необычная сумка.

«Мне очень нравится этот комплект! Особенно впечатляет сумка. Это огромная, пушистая сумка, украшенная перьями. Она выглядит так необычно, что я даже не знаю, на что похожа. Мы не знаем, что это такое, но она очень стильная. Просто невероятно стильная! Мне очень понравилось её носить». «А потом, когда я сфотографировалась, достала свою сумочку из большой сумки и вернула её человеку, который принёс её для меня».

Джулианна Мур / © Getty Images

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