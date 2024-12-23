Единственно уцелевшее платье Марии-Антуанетты: как выглядит наряд королевы, которому более 200 лет

Последняя королева Франции - Мария-Антуанетта - была казнена 231 год тому назад, однако о ней продолжают говорить и вспоминать и в наши дни. Особенно она славилась своим оригинальным вкусом, любовью к моде и красоте.

По словам историка Эми Бойингтон, после Французской революции, когда 37-летнюю королеву казнили в Париже, большинство ее платьев были разграблены, проданы и уничтожены, и поэтому сохранилось очень мало. Один из немногих нарядов французской королевы можно увидеть в Королевском музее Онтарио в Канаде, и оно действительно весьма впечатляющее.

Платье Марии-Антуанетты / фото: скриншот с видео

Считается, что платье сшила Роуз Бартон, которую часто называли первой портнихой, а иногда и основательницей французской высокой моды. При жизни Марии-Антуанетты ее называли "министром моды", и она была той, кто создал удивительные образы, которыми покойная королева теперь знаменита.

Рассматривая платье важно отметить, что его силуэт не является стилем 18 века. Оно было переделано (вероятно тогдашними владельцами) и изменено в 19 веке, чтобы соответствовать моде. Однако шелк, шлейф и удивительная вышивка являются подлинными - их носила Мария-Антуанетта.

Роуз Бартон / фото: скриншот с видео

Это официальное придворное платье и оно состоит из облегающего лифа с прикрепленным шлейфом и соответствующей нижней юбки из шелкового атласа, выполненной в модном стиле 1780-х годов. Вышивка и детали абсолютно феноменальны и стоили огромных денег, поскольку они покрывали все платье и шлейф, вероятно, на это требовалось много часом труда.

Платье Марии-Антуанетты / фото: скриншот с видео

Художественный дизайн включает в себя множество цветов и цветочных мотивов, а также ленты и павлиньи перья, также можно увидеть перья фазана. Маленькие стеклянные камни также были вышиты, чтобы придать платью блеск. Можно представить, что по вечерам, когда Версаль освещался всеми свечами, это платье выглядело действительно красиво.

Платье Марии-Антуанетты / фото: скриншот с видео

Состояние платья также феноменально - его розовый цвет шелка все еще очень яркий.

По сути это платье - единственный наряд королевы. Весь ее огромный гардероб, который по пересказам, занимал комнаты дворца - потерян. Что случилось с остальными нарядами королевы неизвестно.

Однако Эми Бойингтон рассказала, что историки приблизительно могут только предположить, как на самом деле выглядели платья Марии-Антуанетты благодаря книге, которую вела одна из ее работниц - графиня д'Оссон. Это был справочник гардероба королевы датируемый 1782 годом и он назывался Gazette des Auteurs de L'Orient.

Платье Марии-Антуанетты / фото: скриншот с видео

Внутри находится коллекция образцов тканей из которой были пошиты платья королевы. Книгу приносили ей каждое утро после того, как она просыпалась, и ей также давали подушечку с булавками, и она прикалывала булавку рядом с тканью платья (или несколькими), которое хотела надеть.

Платье Марии-Антуанетты / фото: скриншот с видео

Говорят даже, что на некоторых страницах все еще можно увидеть булавочные уколы там, где Мария-Антуанетта выбирала свои платья, и, конечно, на некоторых было больше дырочек, чем на других, потому что это были, возможно, ее любимые наряды.

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