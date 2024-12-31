Единственное сохранившее платье королевы Шарлотты: как выглядит уникальный наряд, которому почти 220 лет

Это платье датируется примерно 1805 годом и полностью сделано из кружева, что было очень необычно для того времени. Оно сшито из сотен полосок импортного кружева высочайшего качества, что делало его чрезвычайно дорогим в изготовлении и доступным только королевской особе, а именно королеве Шарлотте.

Шарлотте было около 60 лет, когда она носила это платье. Оно роскошное и замысловатое, и полно разных мотивов, рассказывает историк Эми Бойингтон.

Платье королевы Шарлотты / фото: скриншот с видео

На нем были вышиты гроздья винограда, цветочные элементы и интересный узор, который по мнению некоторых экспертов на самом деле является маленькими буквами C (на английском языке имя Шарлотта пишется как Charlotte).

Так что это делает платье еще более личным предметом гардероба.

Платье королевы Шарлотты / фото: скриншот с видео

Платье королевы Шарлотты / фото: скриншот с видео

Оно было выполнено в стиле ампир, который был невероятно модным в то время, также помимо вышивки его украшали рукава-фонарики, длинный шлейф.

Платье королевы Шарлотты / фото: скриншот с видео

Платье королевы Шарлотты / фото: скриншот с видео

И если мы посмотрим на эту картину, датированную 1807 годом, то есть через два года после того, как платье было сделано, мы увидим, что Шарлотта носит очень похожее платье здесь.

Платье королевы Шарлотты / фото: скриншот с видео

Это замечательное платье сейчас принадлежит музею моды в Бате. Это последнее известное платье, которым когда-то владела королева Шарлотта, поэтому оно невероятно редкое и особенное, но поскольку оно такое хрупкое, его не всегда выставляют напоказ.

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