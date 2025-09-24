ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Звезды и мода
Количество просмотров
15
Время на прочтение
1 мин

Ее курировал сам Джорджио Армани: в Италии открыли выставку работ легендарного модельера

Выставка открылась во время Недели моды в Милане и продлится до января.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Выставка "Giorgio Armani - 50 Years"

Выставка «Giorgio Armani — 50 Years» / © Associated Press

В миланском музее откроется ретроспектива, посвященная полувеку творчества Джорджио Армани, который скончался 4 вересня в возрасте 91 года. На мероприятии будет представлено более 100 творений, включая редкие платья и костюмы, воплощающие сдержанную элегантность легендарного итальянского дизайнера.

Армани был известный в мире моды как «Король Джорджио», и как человек, который на протяжении десятилетий менял представление о моде, а также одевал для светских мероприятий и красных дорожек самых красивых и знаменитых людей мира, среди которых были королевские особы и кинозвезды.

Выставка «Giorgio Armani — 50 Years» / © Associated Press

Выставка «Giorgio Armani — 50 Years» / © Associated Press

Выставка курировалась лично дизайнером и охватит 20 лет его творчества — с 2005 по 2025 год.

Выставка «Giorgio Armani — 50 Years» / © Associated Press

Выставка «Giorgio Armani — 50 Years» / © Associated Press

Выставка «Giorgio Armani — 50 Years» / © Associated Press

Выставка «Giorgio Armani — 50 Years» / © Associated Press

Выставка «Giorgio Armani — 50 Years» / © Associated Press

Выставка «Giorgio Armani — 50 Years» / © Associated Press

Выставка «Giorgio Armani — 50 Years» / © Associated Press

Выставка «Giorgio Armani — 50 Years» / © Associated Press

Выставка «Giorgio Armani — 50 Years» / © Associated Press

Выставка «Giorgio Armani — 50 Years» / © Associated Press

Выставка «Giorgio Armani — 50 Years» / © Associated Press

Выставка «Giorgio Armani — 50 Years» / © Associated Press

Выставка «Giorgio Armani — 50 Years» / © Associated Press

Выставка «Giorgio Armani — 50 Years» / © Associated Press

Выставка «Giorgio Armani — 50 Years» / © Associated Press

Выставка «Giorgio Armani — 50 Years» / © Associated Press

Выставка «Giorgio Armani — 50 Years» / © Associated Press

Выставка «Giorgio Armani — 50 Years» / © Associated Press

Выставка «Giorgio Armani — 50 Years» / © Associated Press

Выставка «Giorgio Armani — 50 Years» / © Associated Press

Выставка «Giorgio Armani — 50 Years» / © Associated Press

Выставка «Giorgio Armani — 50 Years» / © Associated Press

Выставка «Giorgio Armani — 50 Years» / © Associated Press

Выставка «Giorgio Armani — 50 Years» / © Associated Press

Выставка «Giorgio Armani — 50 Years» / © Associated Press

Выставка «Giorgio Armani — 50 Years» / © Associated Press

Выставка «Giorgio Armani — 50 Years» / © Associated Press

Выставка «Giorgio Armani — 50 Years» / © Associated Press

Выставка «Giorgio Armani — 50 Years» / © Associated Press

Выставка «Giorgio Armani — 50 Years» / © Associated Press

Также в рамках Недели моды на подиуме представят последнюю коллекцию Армани. Она будет сочетать в себе траур и праздник. Во время шоу нам покажут коллекцию на сезон весна-лето 2026, а пройдет она 28 сентября в художественном музее Брера, где также проходит выставка.

Дата публикации
Количество просмотров
15
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie