Ее платье создал Валентино Гаравани: вспоминаем свадебный образ Клотильды Куро, которая выходила замуж беременной

Принц Эмануэле Филиберто и Клотильда Куро / © Getty Images

Сейчас Италия — парламентская республика, однако когда-то в этой стране недолго существовала монархия. Последним королем в стране был Умберто II — представитель Савойской династии, но правление его длилось всего 34 дня. После отказа от монархии престол формально не исчез — Савойская династия до сих пор существует, и члены семьи могут претендовать на титулы. Главными претендентами на престол являются потомки Умберто II и в начале двухтысячных годов к Эмануэле Филиберто — внуку бывшего короля — было приковано особенно много внимания.

Принц Эмануэле Филиберто является наследником главы Савойского дома, а Клотильда Куро — французская актриса.

В 2003 году принц женился на Куро. Венчание состоялось в Риме в церкви Санта-Мария-дельи-Анджели. В тот день аристократия и знаменитости встретились на роскошном праздновании, которое насчитывало 1300 гостей. Среди знати, которую заметили на свадьбе, были: принц Альбер из Монако, герцог и герцогиня Кастро, рок-звезда Джонни Холлидей и модельер Пьер Карден. Свидетелем на свадьбе был принц Альбет, который и познакомил пару.

Особенно обсуждали в обществе невесту, ведь она шла к алтарю беременной и была на тот момент на шестом месяце. Платье будущая принцесса Савойская выбрала лаконичное, а создал его для нее итальянский модельер Валентино Гаравани. Прямой дизайн и удачная посадка скрыли то, что женщина была в положении, также невеста постоянно держала перед животом большой букет.

Это было платье с длинными рукавами, кружевом на подоле и высокой талией. Особенно восхищал длинный шлейф и пышная фата с вышивкой. Также невеста надела потрясающую историческую семейную реликвию: савойскую тиару с бриллиантами и турмалинами и такие же серьги.

Эти антикварные украшения были частью набора состоящего из: тиары, универсальной пары сережек, ожерелья, чокера, пары браслетов и броши. Драгоценности были свадебным подарком принцессы Елизаветы Саксонской от ее свекрови, когда она вышла замуж за герцога Генуи в 1855 году. Тиара и парюра разработаны таким образом, чтобы розовые турмалины можно было заменить гранатами, кораллами или бирюзой. Набор украшений передался по наследству по основной линии королевской семьи.

А что касается брака Клотильды Куро и внука последнего короля Италии, то после свадьбы у них родилось две дочери, которые получили титулы принцесс. Новоиспеченная принцесса продолжила после бракосочетания работать актрисой и вести светский образ жизни.

Брак пары не имел счастливого конца и завершился в 2021 году — они развелись.