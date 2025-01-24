Ее высмеивали из-за этого платья: вспоминаем образ Лары Флинн Бойл в розовой балетной пачке

Балетная эстетика, которая получила название balletcore, заполонила подиумы и соцсети в прошлом году, поэтому ожидается, что это будет один из самых нежных и милых трендов грядущей весны 2025 года. Вещи пудровых оттенков можно было увидеть у множества дизайнеров, а также тюлевые и шифоновые юбки, различные балетки и обувь в виде пуантов.

Однако не стоит думать, что эта эстетика - это что-то новое. Балет, мода и поп-культура всегда были тесно переплетены. Эта модная эстетика была особенно отмечена в сериале "Секс в большом городе", поскольку главная героиня Кэрри Брэдшоу в начале каждой серии появляется перед зрителями в розовой пачке. Но не только Кэрри экспериментировала с балетным стилем. Также наряд подобной эстетики носила в начале двухтысячных годов актриса Лара Флинн Бойл, звезда сериала "Твин Пикс".

В 2003 году она появилась среди гостей церемонии "Золотой глобус" и вызвала много споров в обществе из-за своего платья. Кто-то считал его милым, а кто-то странным, детским и неуместным. Даже спустя более 20 лет с того дня, этот образ регулярно попадает в подборки самых неудачных нарядов церемонии.

Лара Флинн Бойл / Фото: Associated Press

Автором этого платья был дизайнер Дэвид Кардона. Он сшил платье из двух видов ткани - верхний лиф наряда был сделан из очень мягкой замши, а вот юбка была из шелкового тюля, инкрустированного кристаллами Swarovski. Туфли Бойл были от Chanel с шелковыми лентами.

Когда актриса впервые увидела готовое платье, она была в восторге. Кардона вспоминает, как она сказала что-то вроде: "Ух ты, это потрясающе! Я не могу поверить, что ты смог создать".

Лара Флинн Бойл / Фото: Getty Images

Дизайнер признается, что нарядится балериной решила сама актриса и несмотря на то, что ее многие отговаривали от этой идеи, она все равно настояла на своем. Платье Лара оставила себе на память после мероприятия.

Лара Флинн Бойл / Фото: Getty Images

После того случая актриса столкнулась с большим негативом. Люди критиковали ее наряд, ее вкус. В те годы она переживала из-за негатива в свою сторону, но со временем научилась справляться. В интервью People Лара Флинн Бойл отметила, что ее больше не волнует, что думают другие люди. Также несмотря на негативное внимание, которое ей уделялось, Бойл говорит, что она всегда старалась сохранять хладнокровие и ничего не принимать слишком близко к сердцу.

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