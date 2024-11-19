Его носила дружка принцессы и Кейт Мосс: история уникального платья со свадьбы Елизаветы II

В послевоенный период свадьба принцессы Елизаветы стала для британцев олицетворением гламура и роскоши, которой страна не видела много лет. Однако восхищение вызывало не только платье наследницы, но и наряды ее дружек. Один из нарядов через много лет опять напомнил о себе.

Свадьба принцессы Елизаветы и сэра Филиппа Маунтбеттена состоялась в четверг 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. На церемонии принцессу сопровождали восемь подружек невесты, среди которых была 23-летняя леди Элизабет Лонгман, урожденная Ламбарт, дочь графа и графини Каван.

Свадьба принцессы Елизаветы и сэра Филиппа Маунтбеттена / Фото: Getty Images

На девушке, как и на остальных семи дружках, было нежное платье сшитое на заказ. Наряд был цвета слоновой кости, имел романтическое оформление зоны плечей с рукавами-накидкой, которые можно было носить приспущенными, а также под грудью и в зоне талии его украшала мелкая драпировка.

Спереди на груди платье дополнял большой атласный бант, а также у наряда была отделка из бисера и пайеток, они также были пришиты по всей длине, как и белые небольшие цветы из ткани, которые создал бренд текстиля Warner & Son. Разработаны платья были знаменитым британским модельером сэром Норманом Хартнеллом, который также создал свадебное платье покойной королевы, а затем и коронационное.

Свадьба принцессы Елизаветы и сэра Филиппа Маунтбеттена / Фото: Associated Press

Во время создания нарядов для девушек модельер вдохновлялся картиной "Весна" Сандро Боттичелли, которая сейчас находится в галерее Уффици во Флоренции, а также модой викторианской Британии, в частности портретом молодой принцессы Виктории в нежном платье с открытыми плечами.

Платье леди Элизабет Лонгман / Фото: Getty Images

На протяжении многих лет леди Лонгман дорожила своим платьем подружки невесты и бережно хранила. В период с 1980-х до начала 2000-х годов оно находилось в Музее моды в Бате. Затем после смерти леди Лонгман в 2016 году, платье перешло по наследству к ее семье, которая решила его продать.

Платье леди Элизабет Лонгман / Фото: Getty Images

Платье, которому уже 77 лет, выставили на продажу The Exceptional Sale 2 июля 2024 года на аукционе Christie's в Лондоне. Изначально оно оценивалось 30 000 - 50 000 фунтов стерлингов, но продали его за 37 800 фунтов стерлингов. Выставлялось такое платье со свадьбы королевы Великобритании на продажу впервые.

Платье леди Элизабет Лонгман / фото: Christie's

Также согласно сайту аукционного дома, в 2012 году его один раз надела супермодель 90-х Кейт Мосс. Звезда снималась фотосессии для журнала Love в доме, где случайно остановился Лонгман, и леди Элизабет убедили позировать с моделью. В тот момент с женщиной было и ее роскошное платье.

"Говорят, что леди Элизабет нашла фотосессию забавной и подумала, что было бы весело увидеть, как Кейт примеряет платье подружки невесты", - рассказал специалист Christie's Бенедикт Винтер.

"Встреча с леди Элизабет и ношение ее платья, имеющего такое прекрасное наследие, стали для меня волшебным моментом", - вспоминает Мосс. "Я чувствовала, что на мне частичка истории".

Снимок Кейт в этом наряде вы можете увидеть на сайте аукционного дома. Ранее фотография хранилась в частной коллекции.

Свадьба принцессы Елизаветы II и принца Филиппа / Фото: Associated Press

Также в комплект к платью входил цветочный венок из атласных колосьев, лилий и серебряных листьев из ламе. Его семья также сохранила и он был выставлен на продажу вместе с платьем. Кто стал новым обладателя этой модной реликвии не сообщалось.

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