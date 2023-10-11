Екатерина Билык: представительница Украины на глобальном подиуме красоты и доброты

Miss Face Of Humanity базируется в Канаде. Его цель – дать участницам возможность проявить свою красоту и внести положительный вклад в мир через влияние на глобальную аудиторию.

Жизненный путь Екатерины Билык

Екатерина Билык, 27-летняя представительница Украины, родилась в Богуславе Киевской области. Она получила образование в Киевском национальном лингвистическом университете.

За свою карьеру Екатерина получила титулы Мисс Принцесса Украины 2020, Miss Supermodel Globe Ukraine 2022 и Мисс Eco International Ukraine 2024, подтверждая свою привлекательность и достоинство. Ее путь к успеху не имеет предела, и каждый полученный титул – это не только результат красоты, но и проявление уверенности и активной общественной позиции.

Екатерина Билык использует свою популярность для положительного влияния на миллионную аудиторию в TikTok. Как утверждает украинка, все доходы, полученные из этой социальной сети, направлены на поддержку Вооруженных Сил Украины, закупку необходимого снаряжения и оказания помощи нуждающимся. В частности, речь шла о помощи 5-й Слобожанской бригаде, 3 ОШБр и ряду благотворительных организаций. Она также активная участник в Instagram, где она делится событиями в своей жизни.

Путь к Miss Face Of Humanity

Участие в конкурсе Miss Face Of Humanity (MFOH) открывает перед Екатериной широкие возможности для представления Украины и продолжения ее благородной миссии содействия позитивным изменениям в мире. Назначение на роль почетной представительницы будет значительным достижением, не только для представительницы Украины, но и для других молодых женщин, которые могут найти у нее образец силы и принципиальности.

Наблюдайте за путешествием и поддерживайте национальную гордость на этом конкурсе красоты.