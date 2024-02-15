Экономная и с хорошим вкусом: модные повторы Мэри - новой королевы Дании

Иногда образы женщины совершенно идентичны, иногда она немного их меняет используя другие украшения или аксессуары. Также повторяя платья, Мэри делает разные прически.
Королева Дании Мэри, как и принцесса Уэльская, известна своей бережливостью по отношению к вещам, поэтому часто носит наряды, в которых ранее уже появлялась на публике. Чаще всего на новоиспеченной королеве можно заметить повторы вечерних платьев, однако это роскошные, дорогие и эксклюзивные наряды, которые явно в будущем мы не раз увидим и на ее дочерях.
Синее атласное платье от бренда Heartmade - одно из самых любимых у Мэри, поскольку она особо часто его надевала. Платье длинное, приталенное, имеет рукава и высокую горловину. Этому платью уже около 18 лет, но оно продолжает выглядеть превосходно и точно также сидеть на ее фигуре.
Оранжевое платье А-силуэта с драпировкой создано брендом Jesper Høvring, который Мэри носит очень часто. Наряд в гардеробе королевы также очень давно. У платья опущенная линия плеча и используется несколько видов ткани.
Платье с асимметричным декольте и накидкой королева надевала дважды, но каждый раз наряд выглядел совершенно иначе из-за аксессуаров, которые она использовала.
Платье с креативными вырезами на плечах каждый раз, когда Мэри его надавала, смотрелось современно и элегантно. Небанальный оттенок наряда каждый раз позволял ей дополнять его не менее яркими украшениями.
Синее платье с асимметричной бретелькой. Именно это платье с камнями от бренда Jesper Høvring из коллекции осень-зима 2014 она надела на празднование 18-летия своего сына.
Бархатный жакет от бренда Jesper Høvring Мэри носит с 2013 года и стилизует с разными юбками и украшениями. Каждый раз, несмотря на то, что ему уже 11 лет, жакет выглядит удачно.
Многослойное гламурное платье Мэри - одно из самых нарядных в ее гардеробе. Этот наряд она она чаще всего носит с собранными волосами.
Романтичное платье с шелковыми шарами на юбке. Оттенок наряда позволял ей носить его с аквамаринами и бриллиантами.
Платье со сложной драпировкой. Как минимум в нем она была замечена дважды. Благодаря нежному оттенку платья, наряд выглядел совершенно иначе, когда она сочетала его с разными аксессуарами.
Шелковое платье на одно плечо - один из самых красивых нарядов Ее Величества. У наряда есть характерная драпировка на талии, которая ниспадает до пола. Иногда талию платья она украшала брошью.
Пестрое платье-бюстье идеально подчеркивало фигуру Мэри, а из-за множества цветов она могла сочетать с ним совершенно разные аксессуары и украшения.
Кремовое платье с рукавами - наряд, который королева надевает на важные мероприятия. Мэри любит сочетать этот наряд с тиарами и массивными серьгами. Особенно элегантно в наряде выглядит атласный пояс на талии.
Зеленая юбка миди H&M в цветочный принт - это один из любимых предметов королевы. Обычно Мэри сочетает ее с черным верхом: топом или водолазкой. Из-за того, что юбка с жаккардовым узором и выполнена из довольно плотной ткани и хорошо держит форму, она хорошо подходит как для вечернего мероприятия, так и для более формального.
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