Экономная и с хорошим вкусом: модные повторы Мэри - новой королевы Дании

Иногда образы женщины совершенно идентичны, иногда она немного их меняет используя другие украшения или аксессуары. Также повторяя платья, Мэри делает разные прически.

Королева Дании Мэри, как и принцесса Уэльская, известна своей бережливостью по отношению к вещам, поэтому часто носит наряды, в которых ранее уже появлялась на публике. Чаще всего на новоиспеченной королеве можно заметить повторы вечерних платьев, однако это роскошные, дорогие и эксклюзивные наряды, которые явно в будущем мы не раз увидим и на ее дочерях.

Синее атласное платье от бренда Heartmade - одно из самых любимых у Мэри, поскольку она особо часто его надевала. Платье длинное, приталенное, имеет рукава и высокую горловину. Этому платью уже около 18 лет, но оно продолжает выглядеть превосходно и точно также сидеть на ее фигуре.

Мэри в 2012, 2014 и 2024 годах / Фото: Getty Images

Оранжевое платье А-силуэта с драпировкой создано брендом Jesper Høvring, который Мэри носит очень часто. Наряд в гардеробе королевы также очень давно. У платья опущенная линия плеча и используется несколько видов ткани.

Мэри в 2012 и 2013 годах / Фото: Getty Images

Платье с асимметричным декольте и накидкой королева надевала дважды, но каждый раз наряд выглядел совершенно иначе из-за аксессуаров, которые она использовала.

Мэри в 2019 и 2022 годах / Фото: Getty Images

Платье с креативными вырезами на плечах каждый раз, когда Мэри его надавала, смотрелось современно и элегантно. Небанальный оттенок наряда каждый раз позволял ей дополнять его не менее яркими украшениями.

Мэри в 2017 и 2019 годах / Фото: Getty Images

Синее платье с асимметричной бретелькой. Именно это платье с камнями от бренда Jesper Høvring из коллекции осень-зима 2014 она надела на празднование 18-летия своего сына.

Мэри в 2014 и 2023 годах / Фото: Getty Images

Бархатный жакет от бренда Jesper Høvring Мэри носит с 2013 года и стилизует с разными юбками и украшениями. Каждый раз, несмотря на то, что ему уже 11 лет, жакет выглядит удачно.

Мэри в 2023 и 2024 годах / Фото: Getty Images

Многослойное гламурное платье Мэри - одно из самых нарядных в ее гардеробе. Этот наряд она она чаще всего носит с собранными волосами.

Мэри в 2018 и 2022 годах / Фото: Getty Images

Романтичное платье с шелковыми шарами на юбке. Оттенок наряда позволял ей носить его с аквамаринами и бриллиантами.

Мэри в 2008 и 2009 годах / Фото: Getty Images

Платье со сложной драпировкой. Как минимум в нем она была замечена дважды. Благодаря нежному оттенку платья, наряд выглядел совершенно иначе, когда она сочетала его с разными аксессуарами.

Мэри в 2009 и 2011 годах / Фото: Getty Images

Шелковое платье на одно плечо - один из самых красивых нарядов Ее Величества. У наряда есть характерная драпировка на талии, которая ниспадает до пола. Иногда талию платья она украшала брошью.

Мэри в 2006 и 2010 годах / Фото: Getty Images

Пестрое платье-бюстье идеально подчеркивало фигуру Мэри, а из-за множества цветов она могла сочетать с ним совершенно разные аксессуары и украшения.

Мэри в 2009 и 2016 годах / Фото: Associated Press

Кремовое платье с рукавами - наряд, который королева надевает на важные мероприятия. Мэри любит сочетать этот наряд с тиарами и массивными серьгами. Особенно элегантно в наряде выглядит атласный пояс на талии.

Мэри в 2013 и 2015 / Фото: Getty Images, Associated Press

Зеленая юбка миди H&M в цветочный принт - это один из любимых предметов королевы. Обычно Мэри сочетает ее с черным верхом: топом или водолазкой. Из-за того, что юбка с жаккардовым узором и выполнена из довольно плотной ткани и хорошо держит форму, она хорошо подходит как для вечернего мероприятия, так и для более формального.

Мэри в 2019 и 2023 годах / Фото: Getty Images

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