Элизабет Тейлор на "Оскаре": пять самых красивых платьев актрисы с церемонии

Элизабет Тейлор / © Getty Images

Сама она также была лауреатом этой престижной награды. Тейлор получила две премии «Оскар» за лучшую женскую роль в фильмах «Баттерфилд, 8» (1961) и «Кто боится Вирджинии Вулф?» (1967). Также она получила почетную гуманитарную награду имени Джина Хершолта в 1993 году. Всего актриса номинировалась на премию пять раз.

Но в годы, когда Тейлор не была среди номинантов, она все равно радовала поклонников своими роскошными образами. Мы предлагаем посмотреть на пять самых красивых платьев легенды, которые она надела на церемонию.

1953 год

Элизабет Тейлор / © Getty Images

В тот раз актриса пришла на церемонию в романтичном платье-бюстье, которое создала известный костюмер Эдит Хед. В наряде Тейлор было много слоев легкого тюля на лифе и юбке, а на талии платье украшал потрясающий корсет, который делал ее чрезвычайно тонкой, а цветочная вышивка добавляла романтики. Образ Элизабет дополнила изысканными бриллиантовыми серьгами, сатиновым клатчем и меховой накидкой.

Согласно Daily Express, именно это платье с «Оскара», которое носила актриса, каким-то образом попало на секонд-хенд, где его нашла участница шоу Antiques Roadshow.

«Много лет назад мы с подругой были в нашем ежегодном антикварном путешествии. В маленьком антикварном магазинчике в Иллинойсе я увидела это платье — оно висело на стене, прибитое несколькими гвоздями. Меня сразу к нему потянуло, потому что оно было просто невероятным. А потом я заметила внутри ярлык, который показался мне очень интересным».

На ярлыке внутри платья — за которое героиня заплатила всего 20 долларов — было напечатано на машинке имя Элизабет Тейлор и серийный номер.

1961 год

Элизабет Тейлор / © Associated Press

Платье, которое актриса надела, было создано брендом Christian Dior для коллекции Haute Couture весна-лето 1961, а называлось оно Soiree a Rio и в нем она получила золотую статуэтку в категории «Лучшая женская роль». Кутюрное платье звезды было выполнено в двух цветах — верхний топ был нежно-салатового оттенка, а юбка была белой и в форме тюльпана. Талия наряда была ярко выражена, ее также украшал широкий зеленый пояс и малиновый цветок из ткани. С одной стороны юбку украшала вышивка гладью в виде цветов и небольших жуков.

После церемонии Тейлор называла платье "счастливым талисманом”, и брала его с собой в путешествия еще в течение 10 лет и затем просто отдала сотрудникам, которые в течение более 50 лет бережно хранили наряд.

1969 год

Элизабет Тейлор / © Getty Images

Тейлор надела длинное шифоновое платье цвета барвинка, которое для нее создала художник по костюмам Эдит Хед. На ее шее актрисы сиял легендарный 69-каратный бриллиант Taylor-Burton, подаренный ей Ричардом Бертоном. Толпа была в восторге от Тейлор в тот день, поскольку она излучала голливудский гламур, элегантность и легкую беззаботность.

Этот образ Элизабет на «Оскаре» остается одним из самых известных моментов в истории моды, ведь актриса носила свой романтический наряд и бриллианты как королева. Барвинковое платье актрисы продали на аукционе Christie’s за 167 500 долларов.

1976 год

Элизабет Тейлор / © Getty Images

В том году актрисе выпала часть закрыть церемонию, произнеся речь. Для такого случая она выбрала потрясающее красное шифоновое платье-бюстье от Halston, сшитое для нее по индивидуальному заказу.

Наряд был лаконичного свободного прямого фасона, но подчеркивал грудь. Актриса сотрудничала с дизайнером для создания этого платья и он сопровождал ее на церемонии, ведь к тому времени ее брак с Ричардом Бертоном подошел к концу. Платье Тейлор дополнила брошью-бабочкой от Boucheron, которую прикрепила на лиф.

1987 год

Элизабет Тейлор / © Getty Images

Элизабет Тейлор носила платье от американского дизайнера одежды и ювелирных изделий Нолана Миллера. В этом платье актриса вышла на сцену, чтобы вручить награду за лучшую режиссуру Оливеру Стоуну за фильм «Взвод».

Платье было пошито из нежно-розовой ткани, имело пышные рукава и глубокое декольте украшенное драпировкой. Талия Тейлор была затянута корсетом, а юбку украшал шлейф и каскадные складки ткани.

«Я хочу надеть что-то, чего от меня не будут ожидать, — что-то простое», — сказала Элизабет Тейлор Миллеру. Поэтому для церемонии «Оскар» в 1987 году он создал эскиз — а позже доработал — розового атласного платья, которое подходило к ее серьгам.