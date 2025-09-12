Это был гламурный наряд-подарок: кто автор платья принцессы Дианы с ее последнего дня рождения

Принцесса Диана / © Getty Images

В последние годы жизни стиль принцессы Дианы очень изменился — она начала активно носить европейские бренды, а ее образы стали очень женственными и элегантными. Принцесса часто выбирала для своих вечерних появлений платья прямого фасона, которые подчеркивали фигуру и одно из таких она надела для своего последнего дня рождения, которое праздновала 1 июля 1961 в Лондоне.

Принцесса Диана / © Associated Press

В тот день Диана посетила торжественный гала-вечер, посвященный столетию галереи Тейт в Лондоне. Она надела особое платье — подарок на день рождения от своего друга дизайнера марокканского происхождения Жака Азагури с соответствующим названием «36th Birthday Dress».

Принцесса Диана / © Getty Images

Это творение было выполнено из черного кружева шантильи, расшитого вручную пайетками и бисером. Также у платья было глубокое квадратное декольте и широкие бретельки украшеные небольшими бантиками. Образ принцесса тогда дополнила сатиновым клатчем, любимыми туфлями от Jimmy Choo и украшениями с бриллиантами и изумрудами, которые сейчас носит принцессе Кейт. Оно стало последним вечерним нарядом Дианы, появившейся на публике, прежде чем два месяца спустя она погибла в автокатастрофе в Париже.

Платье с вышивкой остается ярким символом модного наследия и эмоционального пути Дианы, а также одним из многих нарядов от Азагури которые она успела надеть. Дизайнер был знаком с принцессой около десяти лет до ее смерти и создал для нее множество красивых вечерних образов с уникальной вышивкой.

Образец ткани и эскиз платья для принцессы Дианы от Жака Азагури на день рождения / © Getty Images

Также к тому моменту жизни Дианы был завершен ее развод с Чарльзом и платье было некой демонстрацией того, что теперь она носит то, то хочет — в браке она не часто носила черный цвет, который любила и считала элегантным. Будучи членом королевское семьи принцесса отказывалась от черного, ведь они надевали этот цвет только в траурные дни.

О том, что оно обожала черный — вспоминал и дизайнер Жак Азагури в интервью. Он рассказал, что сшил для нее синее платье для похода на балет, а затем решил сделать еще один наряд, но уже как подарок.

«Пресса тогда взорвалась, а на следующий день она позвонила мне и сказала: „Жак, я обожаю это платье!“ Вскоре должен был быть ее день рождения, и я решил подарить ей еще более эффектное платье. Мы заказали из Парижа тончайшее кружево, расшитое тысячами бусин и пайеток, сделали платье в черном цвете — ее любимом. Она выглядела в нем сенсационно. И хотя у нее было другое платье для праздника, она, думаю, в знак благодарности выбрала именно это. К сожалению, это был ее последний вечерний выход. Она прислала мне чудесное письмо, в котором писала, как была потрясена подарком».

