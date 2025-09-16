Это был полный провал: худшие наряды с церемонии «Эмми-2025»

Паркер Поузи / © Associated Press

В минувшие выходные в США состоялась церемония вручения премии «Эмми», и если некоторые из гостей мероприятия пришли на нее в потрясающих платьях, то были и те, кто «промахнулся» с выбором.

Бронвин Ньюпорт

Instagram-знаменитость выбрала для мероприятия бежевое платье с вышивкой от американского модельера Ричарда Блэквелла. Это было винтажное платье 1962 года, которое само по себе милое и гламурное, но Бронвин оно не украшало и сидело на девушке не очень хорошо.

Бронвин Ньюпорт / © Associated Press

Франческа Зокки

Звезда Instagram надела гламурное и асимметричное платье от NERVI с пайетками и перьями, в котором напоминала бальную танцовщицу.

Франческа Зокки / © Associated Press

Ханна Бос

Актриса появилась в черном платье с рюшами и в горошек. Наряд выглядел слишком повседневно для красной дорожки.

Ханна Бос / © Associated Press

Бриджит Эверетт

Американский комик надела сатиновое платье с декольте, рюшами да еще и рукавами-фонариками. Платье не украшало фигуру женщины и придавало ненужный объем.

Бриджит Эверетт / © Associated Press

Федра Паркс

Американский адвокат и писательница решила воссоздать образ Мэрилин Монро, но это уже слишком скучно, тем более для красной дорожки. Платье на женщине сидело тоже не лучшим образом — пережимало грудь.

Федра Паркс / © Associated Press

Иза Брионес

Звезда сериала «Больница Питт» надела лимонное кастомное платье от erik charlotte, но этот наряд стал не лучшим ее решением.

Иза Брионес / © Associated Press

Меган Сталтер

Комик решила нарушить все правила и пришла на церемонию в джинсах и футболке.

Меган Сталтер / © Associated Press

Лиз Хайнс

Сценарист надела серебристое платье-бюстье, которое плохо сидело, а разрез спереди был неудачным и слишком сильно демонстрировал ноги Лиз. Также однозначно неудобными были ее босоножки.

Лиз Хайнс / © Associated Press

Шарлотта Ле Бон

Возможно, к этому серебристому наряду от Courrèges канадской актрисе нужно было подобрать другую обувь, и это спасло бы ситуацию. Однако ее образ больше напоминал наряд для вечеринки, нежели для престижной церемонии.

Шарлотта Ле Бон / © Associated Press

Рут Негга

Платье от Prada с принтом казалось слишком скромным для «Эмми».

Шарлотта Ле Бон / © Associated Press

Квинта Брансон

Актриса не выглядела слишком плохо, но и идеальным ее платье не было. Изюминкой наряда должно было стать декольте, но в результате платье постоянно морщилось в той зоне.

Квинта Брансон / © Associated Press

Шэннон Мерфи

Австралийский режиссер в платье от Rodarte была совсем не гламурной. Ее розовое платье с бабочками на фоне других более изысканных нарядов выглядело просто комично.

Шэннон Мерфи / © Associated Press

Холзи

Певица надела наряд от Jean Paul Gaultier с длинными рукавами. Вырез доходил до пупка, где талия завязывалась узлом и переходила в рюши. Платье было красивым, но, похоже, сидело на певице не совсем идеально.

Холзи / © Associated Press

Кери Расселл

Актриса решила надеть черное платье с атласным декольте от Armani Privé, но дизайн наряда был довольно странным. Имитация банта в верхней части придавала лишний объем.

Кери Расселл / © Associated Press

Мередит Томас

Актриса переборщила со всем в выборе наряда для красной дорожки. В тому же ее платье сильно помялось.

Мередит Томас / © Associated Press

Лиэнн Морган

Комик выбрала платье оттенка айвори, но это был полный провал. Неудачными были размер, фасон и даже длина наряда. Также Лиэнн вынуждена была постоянно поднимать юбку во время ходьбы, поэтому платье еще и помялось.

Лиэнн Морган / © Associated Press

Паркер Поузи

Звезда «Белого лотоса» надела на красную дорожку платье от Valentino, но наряд был слишком переполнен деталями: рюши, кружево, складки, пух. Прозрачная накидка и массивное ожерелье не сочетались с платьем, особенно потому, что отделка из искусственного меха контрастировала с кружевной отделкой юбки.

Паркер Поузи / © Associated Press

Молли Шеннон

Актриса в этот раз немного прогадала, поскольку ее «голое» платье полнило и плохо сидело.

Молли Шеннон / © Associated Press

Хлоя Севиньи

Звезда любит креативные наряды. В этот раз она надела платье от Saint Laurent, которое портили объемные рукава.

Хлоя Севиньи / © Associated Press

Сара Полсон

Не всегда дизайнерское платье будет идеально смотреться на красной дорожке. Актриса Сара Полсон в наряде от Marc Jacobs из перьев напоминала птицу. Это было забавно, но перегружено.

Сара Полсон / © Associated Press

Эбби Эллиотт

Звезда «Медведя» прибыла на церемонию вручения премии «Эмми» в белом платье длиной до пола и в принт. Платье, возможно, смотрелось бы лучше, если бы Эллиот отказалась от черных аксессуаров.

Эбби Эллиотт / © Associated Press

Фиона Дуриф

Черное платье от Tom Ford имело длинные рукава и эффектные вставки прозрачной ткани. Платье самом по себе оригинальное, но все портили прическа и макияж, которые были как будто придуманы для другого образа.

