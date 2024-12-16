Это был провал: 15 самых неудачных нарядов звезд в 2024 году

Звезда, хоть и пользутся услугам стилистов, но иногда все же допускают модные ошибки.

Этот год запомнился довольно большим количеством странных нарядов среди знаменитостей и сузить круг до 15 было не так уж и просто, ведь известные личности выходили на публику иногда одеты довольно "дико" и слишком неуместно.

Поскольку мы прощаемся с 2024-м, то предлагаем оглянуться назад и вспомнить, кто из публичных людей допустил ужасные ошибки на красной дорожке, а также давайте просто простим их и забудем этот кошмар. Надеемся, что в 2025-м они не станут повторять свои ошибки.

Никола Кохлан

Главная звезда сериала "Бриджертоны" совершенно очаровательная девушка, но выбор ее стилистами красного наряда для премьеры нового сезона этого сериала разочеровал до слез. Актриса появилась перед фотографами в наряде от Stella McCartney из коллекции осень-зима 2023, который представлял из себя огромный жакет с длинными рукавами.

Никола Кохлан / Фото: Getty Images

Андреа Райсборо

Андреа любит неординарные наряды, которые привлекают внимание, но это черное платье с болеро от Jeremy Scott больше бы подошло для Met Gala, а не для вечеринки Vanity Fair Oscars Party.

Андреа Райсборо / Фото: Associated Press

Doja Cat

В этом году певица неоднократно удивляла выборами луков, но этот победил в рейтинге странности. На светское мероприятие в Лос-Анджелесе она пришла в колготках, трусах и бюстгальтере, которые дополнила шубой. В руке Doja Cat держала бокал.

Doja Cat / Фото: Associated Press

Зои Салдана

Звезда Аватара выглядела довольно мило в этом бежевом наряде от Chloe, однако он стал настоящим провалом для нее. В этом платье и сапогах она пришла на Met Gala - самый гламурный и обсуждаемый бал Нью-Йорка. Согласно заявленной теме "Сад времени" гости должны были появиться в нарядах с цветочной тематикой. Ее образ стал главным разочарованием вечера.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Мишель Йео

Лауреат "Оскара" выбрала для Met Gala тоже не самый удачный наряд - серебряное платье от Balenciaga. Оно было сделано из фактурной ткани и напоминало фольгу для запекания.

Мишель Йео / Фото: Associated Press

Ума Турман

Известная актриса зачем-то согласилась на предложение стилиста и надела на мероприятие GLAAD Media Awards этот наряд от бренда Agbobly. Звезда выглядела очень странно.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Ева Грин

Наряды от бренда Iris Van Herpen, к сожалению, идут далеко не всем и актриса Ева Грин попала в число этих неудачников. Для красной дорожки Каннского кинофестиваля она выбрала платье сложного дизайна и расцветки из коллекции осень-зима 2022, которое не украшало ее.

Ева Грин / Фото: Associated Press

Эмма Коррин

Звезда сериала "Корона", в котором сыграла молодую принцессу Диану, вероятно, чаще всего появлялась в странных луках на публике в этом году. Однако выделить все же хочется этот шоколадный наряд от бренда Saint Laurent из коллекции осень-зима 2024, который она надела на премьеру фильма "Дэдпул и Росомаха" в Берлине.

Эмма Коррин / Фото: Getty Images

Найва Нимри

Испанская актриса и певица пришла на премьеру фильма "Дыши" в белом платье-футболке от бренда Vaquera из коллекции осень-зима 2024, на котором был рисунок нижнего белья. Выбор был довольно необычным.

Найва Нимри / Фото: Getty Images

Эддисон Рэй

Американская звезда удивила всех, когда пришла на MTV Video Music Awards в трусах и странной бюстгальтере с подкладками. Также ее образ дополняла белая пачка и туфли. Образ девушки был от Miss Claire Sullivan.

Эддисон Рэй / Фото: Associated Press

Алекс Консани

Модель и блогер пришла на мероприятие CFDA Fashion Awards в черном платье от Area из коллекции осень-зима 2024. Дизайн ее наряда был выполнен в виде множества рук.

Алекс Консани / Фото: Associated Press

Синтия Эриво

Звезда фильма "Wicked: Чародейка" выбрала для премьерного показа этой картины наряд от Thom Browne, на жакете которого были торчащие руки с когтями.

Синтия Эриво / Фото: Associated Press

Джулия Фокс

Модель в принципе не носит обычную одежду или слишком закрытые вещи, но ее полностью прозрачное платье от Dilara Findikoglu шокировало многих. Наряд Джулии имел прозрачные и кружевные вставки, а также был очень тесным. Также она отказалась от белья, когда носила платье.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

Билли Айлиш

Певица решила немного высмеять моду на красной дорожке "Золотого глобуса", ведь зачем еще ей было надевать столь странный наряд. Она отказалась от привычного для себя "пацанского" стиля и надела наряд, который был уж слишком большим.

Билли Айлиш / Фото: Associated Press

Рианна

Певица явно хотела выделяться на фоне остальных звезд, но ее бирюзовый винтажный наряд от Christian Lacroix казался больше забавным, чем шикарным.

Рианна / Фото: Associated Press

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