Это был провал: 20 самых неудачных нарядов звезд 2025 года

Звезды в неудачных платьях / фото: Associated Press, Getty Images

2025-й был годом, когда звезды выбирали образы из архивных коллекций известных брендов, носили кастомные наряды и активно демонстрировали свой креатив в моде, однако не все их выборы были точными.

Поскольку мы прощаемся с 2025-м, то предлагаем оглянуться назад и вспомнить, кто из публичных людей допустил модные ошибки на красной дорожке, а также простим им и забудем эти обиды раз и навсегда.

Белла Порч

Белла Порч / © Getty Images

Певица и блогер получила приглашение на мероприятие Variety Hitmakers в Лос-Анджелесе, для которого выбрала синее платье от бренда Gucci из круизной коллекции 2026 года. Наряд совсем не подходил миниатюрной фигуре девушки и плохо сидел.

Мила Кунис

Мила Кунис / © Associated Press

Актриса украинского происхождения пришла на премьеру фильма "Ножи наголо: Проснись, покойник" в не самом удачном своем платье. 42-летняя Мила была в шелковом платье в пол от The New Arrivals неудачной длины - платье сморщивалось на подоле и не лучшим образом сидело на талии. Также ткань платья сильно помялась.

Чайз Инфинити

Чайз Инфинити

Актриса выбрала интересное платье от Louis Vuitton молочного цвета с большим количеством слоев тюля. Однако фасон наряда в виде треугольника и слишком тесный лиф платья, который буквально пережимал грудь девушки, выглядели странно.

Аманда Сейфрид

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Звезда голливудских фильмов пришла на мероприятие Governors Awards в платье от Valentino, однако несмотря на красивый шоколадный цвет и трендовый принт горошек усу портили дополнительная коронка - розовый бант на груди и мех на руках.

Рейчел Сеннотт

Рейчел Сеннотт / © Getty Images

Актриса невысокая девушка - ее рост около 157 сантиметров и теоретически ей должно быть очень хорошо в коротких платьях, однако наряд, который для нее подобрал стилист, стал полнейшим провалом. Рэйчел была одета в яркое мини от Chloé из коллекции осень-зима 2026.

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Лауреат "Оскара" посетила кинофестиваль в Риме и вышла на красную дорожку в образе от Dior из новой коллекции весна-лето 2026. Однако этот образ казался странным и понравился не всем, ведь создавалось впечатление, что Дженнифер надела несочетаемые вещи. К тому же свитер постоянно сползал с плеч Лоуренс и она должна была его поправлять, что явно создавало дискомфорт.

Миа Гот

Миа Гот / © Associated Press

Звезда нового "Франкенштейна" выбрала платье от Dior из коллекции нового креативного дизайнера бренда. "Голый" наряд выглядел экстравагантно, но не только из-за прозрачности, но и из-за длины и вырезовов.

Сидни Суини

Сидни Суини / © Getty Images

Голливудская блондинка является одной из самых востребованных актрис современности и во время Toronto International Film Festival она появилась на преьерном показе своего нового фильма в абсолютно помятом платье Erdem.

Сара Пиджон

Сара Пиджон

Актриса, с участием которой в начале 2026 года выйдет сериал о Джоне Кеннеди-младшем и Кэролин Бессетт, невероятно красивая девушка, однако платье от Prada, которое она носила однажды на мероприятии, совсем ее не украшало.

Ледяная специя

Ледяная специя

Реперка выбрала для выхода на красную дорожку платье Dolce & Gabbana, однако наряд совсем не подходил ее фигуре: платье сильно морщилось и пережимало грудь. Также цвет платья был слишком бледным.

Молли Гордон

Молли Гордон / © Getty Images

Платье девушки от Jacquemus на первый взгляд очень милое и лаконичное, однако на самом деле оно очень пережало актрисе грудь и помялось на подоле.

Мария Браз

Мария Браз / © Getty Images

Инфлюенсер появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в красном платье от Chanel. Это был наряд из коллекции 1987 года, однако несмотря на всю свою эксклюзивность и винтажность, платье казалось слишком устаревшим по дизайну.

Лена Махфуф

Лена Махфуф

Французская инфлюенсер решила выбрать трендовый наряд Alaïa с креативным топом и пышной юбкой, однако тренды подходят не всем. Топ выглядел довольно странно на груди, а длина юбки укорачивала ноды Лены.

Холли Берри

Холли Берри / © Associated Press

Оскароносная звезда вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в платье от бренда Celia Kritharioti, которое ей совсем не подходило. Наряд пережал Холли грудь и некрасиво смотрелся под мышками, а объемная и короткая юбка укорачивала ноги актрисы. Это лук был полным провалом.

Шакира

Шакира / © Associated Press

Поп-певица потрясающе выглядела на нынешнем Met Gala в платье Prabal Gurung, но был нюанс - наряд совершенно не подходил для мероприятия. Нынешняя тема благотворительного бала звучала как "Superfine: Tailoring Black Style" (Сверхтонкие: Пошив черного стиля) и была посвящена черному дендизму и исследованию формирования идентичности темнокожей диаспоры через моду. Шакира же полностью проигнорировала дрескод и пришла в большом зефирном платье.

Леса

Леса / © Associated Press

Звезда группы Blackpink дебютировала на Met Gala в наряде без штанов от Louis Vuitton. Она была одета в блестящий черный жакет с прозрачными вставками, а также в черные колготки, украшенные логотипом люксового модного бренда, и трусы. Однако этот образ стал самым скандальным на мероприятии, поскольку многим не понравилось, что для ее трусов выбрали ткань с лицами выдающихся темнокожих женщин.

Сельма Блэр

Сельма Блэр

Актриса в золотом платье Betsey Johnson была как выпускница из 80-х и в ее образе не хватало только хвоста на бок.

Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Associated Press

Звезда в этом году часто демонстрировала потрясающие образы и часто экспериментировала с внешностью, однако стилист который подобрал для нее костюм от Tory Burch явно промахнулся. Юбка была слишком длинной для актрисы, а жакет не подходил по размеру из-за чего рукава сморщились.

Оливия Манн

Оливия Манн / © Getty Images

Женщина выбрала креативное платье от Maticevski выполненное из растянутой и помятой ткани. Вероятно такое платье было смелым выбором и не каждая бы решилась на него, и все же Оливия была как будто обернута в простыню.

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

Тимоти Шаламе и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер посетили вместе премьеру нового фильма "Марти Суприм. Гений комбинаций" в Беверли-Хиллз. Пара вышла на публику в парных образах - оранжевых луках от бренда Chrome Hearts. И хотя кажется, что одеты влюбленные абсолютно нормально и гламурно - эта чрезмерность оранжевого цвета вызвала множество шуток о них в Сети.