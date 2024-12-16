Это было красиво и необычно: лучшие винтажные наряды знаменитостей в 2024 году

2024-й однозначно стал годом винтажа - звезды и публичные личности решили, что самый лучший способ запомнится публике - надеть наряд из архива. Предлагаем вспомнить самые интересные из образов, которые знаменитые красавицы носили.
Оливия Родриго
21-летняя певица появилась на Grammy Awards в особом платье - белом наряде со стразами от знаменитого бренда Versace. Платье выглядело роскошно, и что интересно, было старше за саму Оливию, ведь Джанни Версаче создал его для коллекции весна-лето 1995 года.
Майли Сайрус
В этом году она стала еще более известной, благодаря песне Flowers, поэтому присутствовала на Grammy Awards, где получила свою первую статуэтку. Во время исполнения песни Майли вышла на сцену в сверкающем платье от Bob Mackie. Оно было создано дизайнером для коллекции 2002 года, которая называлась To Broadway With Love.
Марго Робби
Актриса после огромного количества образов в стиле куклы Барби решила удивить совершенно другим нарядом и пришла на Vanity Fair Oscars Party в золотом платье-корсете от Mugler из коллекции весн-лето 1996 и накижке.
Сидни Суини
Она стала новым именем в мире кино и сразу активно стала привлекать к себе внимания с помощью нарядов. Одним из самых обсуждаемых платьев актрисы было от Marc Bouwer, которое ранее носила также Анджелина Джоли на красной дорожке "Оскара".
Кендалл Дженнер
Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян надела на Met Gala after party белый наряд с крыльями на топе и легкую развевающуюся юбку от Givenchy из коллекции 1997 года.
Белла Хадид
Супермодель любит привлекать внимание платьями и винтаж выбирает очень часто, но это черное платье от Atelier Versace из коллекции весна-лето 2001 сразило всех наповал. В нем она посетила Каннский кинофестиваль.
Тейлор Расселл
Актриса из Канады для красной дорожки Канн выбрала винтажное платье от Chanel из коллекции весна-лето 1993 года, которое было полупрозрачным и выполнено из клеенчатого материала с белым декором.
Сабрина Карпентер
Поп-звезда наделала много шума в 2024-м, ведь лидировала во всех хит-парах, но также неоднократно привлекала внимание винтажными находками. Одним из самых эффектных выходов певицы было появление в гламурном платье от Bob Mackie, которое также много лет тому назад носила сама Мадонна.
Кайя Гербер
Модель одна из тех, кому не нужно ради винтажных образов часто обращаться к стилистам, ведь она просто может заглянуть в шкаф своей матери - супермодели 90-х Синди Кроуфорд. Именно там девушка нашла это белое бандажное платье Hervé Léger.
Анджелина Джоли
Голливудская суперзвезда надела на Нью-Йоркский кинофестиваль не просто винтажную вещь, а настоящий музейный экспонат - белое платье с множеством сложных драпировок от бренда Madame Grès.
Зендея
На мероприятии Rock & Roll Hall Of Fame Induction Ceremony известная актриса решила запомнится золотым платьем от Bob Mackie. Этот образ был точной копией образа певицы Шер.
Кайли Дженнер
Самая молодая миллиардерша надела на мероприятие Annual Academy Museum Gala черно-бежевое платье от известного бренда Mugler. Это платье входило в коллекцию весна-лето 1998 года. Оно отлично подчеркивало фигуру красавицы.
Мона Патель
Девушка в 2024-м дебютировала на Met Gala и стала одной из самых обсуждаемых модниц года. Одним из винтажных нарядов, который богатая красавица носила, был корсет с кристаллами и бабочками от Christian Lacroix из коллекции весн-лето 1996. Мона приобрела корсет почти за $170 000.
Дженнифер Лоуренс
Беременная актриса решила надеть на премьеру документального фильма черное платье от Christian Lacroix из коллекции осень-зима 2006, которое украшало много складок и цветок на груди.
Аня Тейлор-Джой
Актриса появилась на премьере фильма Фуриоза: Безумный Макс. Сага в Австралии в платье от Paco Rabanne из коллекции весна-лето 1996. Платье являло собой сплетенные в узор огромные продолговатые бусины песочного цвета, а также металлические элементы. Дополняли его длинные шипы с наконечниками, который были булавками для шляп.
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