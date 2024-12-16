Это было красиво и необычно: лучшие винтажные наряды знаменитостей в 2024 году

2024-й однозначно стал годом винтажа - звезды и публичные личности решили, что самый лучший способ запомнится публике - надеть наряд из архива. Предлагаем вспомнить самые интересные из образов, которые знаменитые красавицы носили.

Оливия Родриго

21-летняя певица появилась на Grammy Awards в особом платье - белом наряде со стразами от знаменитого бренда Versace. Платье выглядело роскошно, и что интересно, было старше за саму Оливию, ведь Джанни Версаче создал его для коллекции весна-лето 1995 года.

Олівія Родріго / Фото: Associated Press

Майли Сайрус

В этом году она стала еще более известной, благодаря песне Flowers, поэтому присутствовала на Grammy Awards, где получила свою первую статуэтку. Во время исполнения песни Майли вышла на сцену в сверкающем платье от Bob Mackie. Оно было создано дизайнером для коллекции 2002 года, которая называлась To Broadway With Love.

Майли Сайрус / Фото: Associated Press

Марго Робби

Актриса после огромного количества образов в стиле куклы Барби решила удивить совершенно другим нарядом и пришла на Vanity Fair Oscars Party в золотом платье-корсете от Mugler из коллекции весн-лето 1996 и накижке.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Сидни Суини

Она стала новым именем в мире кино и сразу активно стала привлекать к себе внимания с помощью нарядов. Одним из самых обсуждаемых платьев актрисы было от Marc Bouwer, которое ранее носила также Анджелина Джоли на красной дорожке "Оскара".

Сидни Суини / Фото: Associated Press

Кендалл Дженнер

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян надела на Met Gala after party белый наряд с крыльями на топе и легкую развевающуюся юбку от Givenchy из коллекции 1997 года.

Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

Белла Хадид

Супермодель любит привлекать внимание платьями и винтаж выбирает очень часто, но это черное платье от Atelier Versace из коллекции весна-лето 2001 сразило всех наповал. В нем она посетила Каннский кинофестиваль.

Белла Хадид / Фото: Associated Press

Тейлор Расселл

Актриса из Канады для красной дорожки Канн выбрала винтажное платье от Chanel из коллекции весна-лето 1993 года, которое было полупрозрачным и выполнено из клеенчатого материала с белым декором.

Тейлор Расселл / Фото: Associated Press

Сабрина Карпентер

Поп-звезда наделала много шума в 2024-м, ведь лидировала во всех хит-парах, но также неоднократно привлекала внимание винтажными находками. Одним из самых эффектных выходов певицы было появление в гламурном платье от Bob Mackie, которое также много лет тому назад носила сама Мадонна.

Сабрина Карпентер / Фото: Associated Press

Кайя Гербер

Модель одна из тех, кому не нужно ради винтажных образов часто обращаться к стилистам, ведь она просто может заглянуть в шкаф своей матери - супермодели 90-х Синди Кроуфорд. Именно там девушка нашла это белое бандажное платье Hervé Léger.

Кайя Гербер / Фото: Getty Images

Анджелина Джоли

Голливудская суперзвезда надела на Нью-Йоркский кинофестиваль не просто винтажную вещь, а настоящий музейный экспонат - белое платье с множеством сложных драпировок от бренда Madame Grès.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Зендея

На мероприятии Rock & Roll Hall Of Fame Induction Ceremony известная актриса решила запомнится золотым платьем от Bob Mackie. Этот образ был точной копией образа певицы Шер.

Зендея / Фото: Getty Images

Кайли Дженнер

Самая молодая миллиардерша надела на мероприятие Annual Academy Museum Gala черно-бежевое платье от известного бренда Mugler. Это платье входило в коллекцию весна-лето 1998 года. Оно отлично подчеркивало фигуру красавицы.

Кайли Дженнер / Фото: Associated Press

Мона Патель

Девушка в 2024-м дебютировала на Met Gala и стала одной из самых обсуждаемых модниц года. Одним из винтажных нарядов, который богатая красавица носила, был корсет с кристаллами и бабочками от Christian Lacroix из коллекции весн-лето 1996. Мона приобрела корсет почти за $170 000.

Мона Патель / Фото: Associated Press

Дженнифер Лоуренс

Беременная актриса решила надеть на премьеру документального фильма черное платье от Christian Lacroix из коллекции осень-зима 2006, которое украшало много складок и цветок на груди.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

Аня Тейлор-Джой

Актриса появилась на премьере фильма Фуриоза: Безумный Макс. Сага в Австралии в платье от Paco Rabanne из коллекции весна-лето 1996. Платье являло собой сплетенные в узор огромные продолговатые бусины песочного цвета, а также металлические элементы. Дополняли его длинные шипы с наконечниками, который были булавками для шляп.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

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