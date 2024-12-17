Это было мини с цветами и декольте: вспоминаем нежный наряд, созданный Андре Таном для Пэрис Хилтон

Платье известной красавицы было нежным и романтичным, а создал дизайнер его всего за одну ночь.

Андре Тан - известный украинский дизайнер и шоумен, который провел уже множество модных показов, однако один из них запомнился особенно. В 2011 году Андре презентовал публике коллекцию весна-лето 2012 в Киеве. Мероприятие проходило в рамках Недели моды.

Коллекция получила название "Джунгли в офисе", а звездой шоу стала американская светская львица и телезвезда Пэрис Хилтон, которая в то время как раз приехала в Украину.

Ей тогда было 30 лет, и на подиуме она презентовала нежно-желтое платье, которое Тан сшил специально для ее выхода.

Пэрис Хилтон в платье от Андре Тана / Фото: Associated Press

Наряд был выполнен из легкой и нежной шифоновой ткани и с красивым цветочным принтом. Спереди у него было глубокое декольте со шнуровкой, а подол был ассиметричным - спереди платье было очень коротким, а сзади у него был длинный шлейф. Когда Пэрис шла по подиуму, то платье красиво развевалось.

Пэрис Хилтон в платье от Андре Тана / Фото: Associated Press

В своих многочисленных интервью дизайнер не раз вспоминал, что то сотрудничество далось ему непросто и изначально образ Хилтон должен был быть совсем другим.

Пэрис Хилтон в платье от Андре Тана / Фото: Associated Press

"Этот визит блондинки на миллион - одно из самых ярких и одновременно стрессовых событий в моей жизни", - признался дизайнер. "Первые полтора дня ее пребывания я был просто нежив. Пэрис не нравилось все - визажист, парикмахер. Мы не могли найти ей туфли 42 размера. И ее платье я создал за одну ночь. До этого предполагалось, что она выйдет на подиум в белых штанах и жилетке, однако после примерки звезда не захотела одевать наряд, который обнажал живот. Пришлось срочно придумывать новый образ. Та еще ночь была... Когда вспоминаю, так мороз по коже", - добавил Андре Тан.

Пэрис Хилтон в платье от Андре Тана / Фото: Associated Press

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