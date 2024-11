Это было очень дорогое платье: как выглядела Мелания Кнавс в день свадьбы с Дональдом Трампом

Они познакомились на одном из гламурных светских мероприятий в 1998 году. Трамп попросил у Мелании, которая на тот момент была моделью, номер телефона, но она его не дала, а вместо этого настояла, чтобы он дал ей свой собственный номер. Это был такой тест - она не хотела быть, по ее словам, “одной из женщин, которым он звонит”, она хотела играть на своих условиях. Через неделю Мелания позвонила новому знакомому, и они начали общение. Затем последовало несколько лет бурного романа, где присутствовали и расставания.

Дональд и Мелания Трампы / Фото: Associated Press

Однако пара обручилась 26 апреля 2004 года, в день рождения Мелании, когда они уезжали на Met Gala. Роскошная свадьба состоялась 22 января 2005 года в церкви Bethesda-by-the-Sea в Палм-Бич, Флорида.

За церемонией последовал прием в бальном зале поместья Дональда Мар-а-Лаго. В день свадьбы Мелания Кнавс произвела фурор своим свадебным платьем, которое для нее эксклюзивно создали в Модном доме Christian Dior в Париже. Стоимость наряда оглашалась разная - от 100 000 до 194 124 долларов, а на его создание было потрачено 1000 часов.

Мелания Трамп / Фото: Getty Images

Невеста также придерживалась старой традиции - надевать на свадьбу что-то новое, что-то старое, что-то синее и одолженное. Звучит она в оригинале как стихотворение: Something old and something new, something borrowed and something blue.

В качестве "чего-то старого" Кнавс взяла четки, которые являются семейной реликвией. Их можно заметить на фото, которые сделали папарацци, когда Мелания ехала на свадьбу.

Мелания Трамп / Фото: Getty Images

"Чем-то новым" стало ее платье, "одолженным" было колье с бриллиантами от бренда Fred Leighton, а "синим" было ее нижнее белье от La Perla. Подружкой невесты была сестра Мелании. В этом наряде невеста появилась также на обложке журнала Vogue.

