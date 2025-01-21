Платье с запутанной историей: что известно о наряде, который скопировала Иванка Трамп для бала

Первая дочь Америки вдохновилась нарядом легендарной актрисы.
Старшая дочь новоизбранного 47-го президента Америки Дональда Трампа стала звездой инаугурационного бала Liberty Inaugural Ball, который традиционно проводился вечером 20 января. Иванка Трамп вышла на сцену, чтобы станцевать со своим мужем Джаредом Кушнером, в роскошном платье белого цвета с черной цветочной вышивкой на лифе и юбке.
Наряд женщины был от Модного дома Givenchy и является копией культового платья известной актрисы Одри Хепберн. Это платье было разработано Юбером де Живанши для фильма 1954 года "Сабрина".
Известно, что модельер и актриса были друзьями на протяжении всей жизни, но их знакомство и совместная история начались как раз во время работы над этой картиной. Это платье считается одним из первых крупных совместных проектов Живанши с Хепберн.
Сегодня это платье - одна из самых культовых вещей из кино и непосредственно символизирует стиль Хепберн. За роль в фильма "Сабрина" актриса получила свой первый "Оскар", а также были отмечены премией и костюмы.
Однако Юбер де Живанши "Оскар" не получил за создание этого наряда, поскольку его не указали, как костюмера. Награду унесла домой Эдит Хэд, которая была указана в титрах. То, что Живанши сотрудничал с ней и разработал для Одри большинство нарядов, она не упомянула в своей благодарственной речи и на протяжении многих лет утверждала, что дизайны ее и были созданы в отделе костюмов Paramount, но вдохновлены работами французского модельера.
На протяжении многих лет наряд никто не видел, но затем его совершенно случайно обнаружили в сундуке с вещами, который едва не отправился в Goodwill. Оно было в собственности Дебби Рейнольдс, которая на протяжении многих лет коллекционировала и сохраняла голливудские костюмы и реквизит.
Однако напомним, что Иванка вдохновляется образами актрис Старого Голливуда не впервые. Также она носила копию наряда Грейс Келли из фильма "Поймать вора", который для нее создали на заказ.
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