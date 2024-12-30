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Это было соблазнительно и эффектно: 10 самых красивых платьев с декольте 2024 года

Это было соблазнительно и эффектно: 10 самых красивых платьев с декольте 2024 года

10 самых красивых платьев с декольте 2024 года

2024 год был очень богат на события, поэтому звезды имели возможность часто демонстрировать на публике свои красивые дизайнерские платья. Однако только одним брендом или блестками они не обходились и пытались впечатлить также довольно внушительными декольте.

Дженнифер Лопес

Суперзвезда пришла на премьеру фильма This Is Me... Now: A Love Story в очень необычном длинном платье от Zuhair Murad из коллекции осень-зима 2022. Наряд имел не только внушительное декольте, но и потрясающую зодиакальную вышивку.

Дженнифер Лопес / © Associated Press
Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Сидни Суини

На мероприятие People's Choice Awards молодая актриса пришла в эффектном красном платье от Mônot с V-образным декольте. Декора на этом наряде не было, но он был и не нужен, ведь все внимание было приковано к вырезу.

Сидни Суини / © Associated Press
Сидни Суини / Фото: Associated Press

Зендея

На мероприятие посвященное выходу фильма "Соперники" американская актриса пришла в неоновом обтягивающем платье от Celia Kritharioti, которое к тому же украшал и теннисный мяч на животе.

Зендея / © Getty Images
Зендея / Фото: Getty Images

Дуа Липа

Британская певица очаровала фанатов своим гламурным платьем с длинными рукавами от Дома Chanel. У платья было не только декольте, но также вырез на животе и черный небольшой бант.

Дуа Липа / © Associated Press
Дуа Липа / Фото: Associated Press

Эмили Ратажковски

Вероятно, что звание самого эффектного декольте года получила эта модель, ведь ее шелковое и эффектное платье от Dolce & Gabbana было особенно запоминающимся.

Эмили Ратажковски / © Associated Press
Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

Эмма Стоун

Оскароносная актриса надела наряд трендового оттенка, который для нее созда Дом Louis Vuitton. Это красивое платье имело глубокое V-образное декольте.

Эмма Стоун / © Associated Press
Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Ева Лонгория

Этот роскошный и гламурный наряд с декольте актриса надела на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Платье Евы было от Elie Saab из коллекции весна-лето 2024.

Ева Лонгория / © Associated Press
Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Дакота Джонсон

Актриса сыгравшая в серии фильмов "50 оттенков серого" выбрала для гламурного светского вечера Kering Caring for Women Dinner очень гламурное платье от Gucci и украшения от Boucheron.

Дакота Джонсон / © Associated Press
Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

Николь Кидман

Совершенно необычным выбором было платье актрисы от бренда Ferragamo. Она надела длинный черный наряд с декольте и бретелькой-халтером.

Николь Кидман / © Associated Press
Николь Кидман / Фото: Associated Press

Ким Кардашьян

Телезвезда надела платье от Gucci оттенка айвори с действительно внушительным вырезом. Платье выигрышно подчеркивало ее формы, фигуру и загар.

Ким Кардашьян / © Associated Press
Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

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