Это было соблазнительно и эффектно: 10 самых красивых платьев с декольте 2024 года

Дженнифер Лопес

Суперзвезда пришла на премьеру фильма This Is Me... Now: A Love Story в очень необычном длинном платье от Zuhair Murad из коллекции осень-зима 2022. Наряд имел не только внушительное декольте, но и потрясающую зодиакальную вышивку.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Сидни Суини

На мероприятие People's Choice Awards молодая актриса пришла в эффектном красном платье от Mônot с V-образным декольте. Декора на этом наряде не было, но он был и не нужен, ведь все внимание было приковано к вырезу.

Сидни Суини / Фото: Associated Press

Зендея

На мероприятие посвященное выходу фильма "Соперники" американская актриса пришла в неоновом обтягивающем платье от Celia Kritharioti, которое к тому же украшал и теннисный мяч на животе.

Зендея / Фото: Getty Images

Дуа Липа

Британская певица очаровала фанатов своим гламурным платьем с длинными рукавами от Дома Chanel. У платья было не только декольте, но также вырез на животе и черный небольшой бант.

Дуа Липа / Фото: Associated Press

Эмили Ратажковски

Вероятно, что звание самого эффектного декольте года получила эта модель, ведь ее шелковое и эффектное платье от Dolce & Gabbana было особенно запоминающимся.

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

Эмма Стоун

Оскароносная актриса надела наряд трендового оттенка, который для нее созда Дом Louis Vuitton. Это красивое платье имело глубокое V-образное декольте.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Ева Лонгория

Этот роскошный и гламурный наряд с декольте актриса надела на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Платье Евы было от Elie Saab из коллекции весна-лето 2024.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Дакота Джонсон

Актриса сыгравшая в серии фильмов "50 оттенков серого" выбрала для гламурного светского вечера Kering Caring for Women Dinner очень гламурное платье от Gucci и украшения от Boucheron.

Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

Николь Кидман

Совершенно необычным выбором было платье актрисы от бренда Ferragamo. Она надела длинный черный наряд с декольте и бретелькой-халтером.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Ким Кардашьян

Телезвезда надела платье от Gucci оттенка айвори с действительно внушительным вырезом. Платье выигрышно подчеркивало ее формы, фигуру и загар.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

