Это очень необычно: кто автор любимых волосатых шляп Леди Гаги

В начале своей карьеры певица Леди Гага неоднократно появлялась на публике в шокирующих нарядах, и многие ее поклонники, вероятно, помнят и причудливые головные уборы звезды. Больше всего удивляли шляпы, выполненные из волос.

Автором этих необычных головных уборов является японский дизайнер шляп и парикмахер Синдзи Кониси. Головные уборы Синдзи всегда очень креативны и даже немного безумны, ведь полностью сделаны из волос и в форме каких-то животных.

Леди Гага / Getty Images

Впервые такие аксессуары он сделал на заказ по просьбе клиента для фотосъемки, но отправной точкой его необычного творчества стало сотрудничество в 2008 году с арт-директором Наги Нодой и парикмахером Асами Немото. Вместе они организовали проект "Поведение животных", для которого Синдзи создал 15 шляп в виде разных диких животных. Именно благодаря этой коллекции многие знаменитости заинтересовались творчеством Синдзи Кониси, и среди них была и Леди Гага. В 2009-м американская суперзвезда уже носила его шляпы.

"Я сделал для нее украшение, когда она приехала в Японию. Она хотела слона и оленя. Я также сделал летучую мышь из светлых волос, которую подарил ей", - рассказал Синдзи в интервью Infringe.

В "летучей мыши" певица появилась в своем клипе Bad Romance.

Леди Гага в своем Bad Romance / скриншот с видео

Каждый головной убор дизайнер изготовляет вручную, и на это может уйти около трех недель. В его работе главное - точность и фантазия. Начинает создавать он свои произведения с того, что лепит фигурку животного из бумажной глины или полистирола, используя облаат (в Японии это тонкая, съедобная бумага из крахмала, которая используется для упаковки некоторых конфет и фармацевтических препаратов) для создания более мелких деталей, таких как уши, рога и зубы.

Далее Синдзи аккуратно, слой за слоем, укладывает волосы на заготовку. А для того, чтобы произведение выглядело максимально реалистично, особое внимание он уделяет направлению волос.

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