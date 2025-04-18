ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Звезды и мода
Количество просмотров
43
Время на прочтение
1 мин

Это платье вы ранее не видели: образ юной принцессы Дианы в наряде с открытыми плечами

Как-то Меган Марк критиковали за платья с открытыми плечами, якобы таким образом она нарушила королевский протокол, однако многие тогда забыли, что до нее свои ключицы также демонстрировала и принцесса Диана.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Принцесса Диана

Принцесса Диана / © Getty Images

В 1983 году принц и принцесса Уэльские посетили Новую Зеландию. В рамках этого визита они побывали на балете «Коппелия» и затем пообщались с актерами. В тот вечер принцесса пришла театр в длинном вечернем платье А-силуэта с открытыми плечами и украшеном бантом и рюшами на груди.

Принцесса Диана, 1983 год / © Getty Images

Принцесса Диана, 1983 год / © Getty Images

Платье Уэльской было разработано Дональдом Кэмпбеллом, довольно малоизвестным в наши дни дизайнером.

Принцесса Диана, 1983 год / © Getty Images

Принцесса Диана, 1983 год / © Getty Images

Образ леди Ди тогда дополнила голубым клатчем и знаменитым бриллиантовым украшением в виде геральдического символа принца Уэльского (короны, из которой выглядывает три страусиных пера).

Принцесса Диана и принц Чарльз, 1983 год / © Getty Images

Принцесса Диана и принц Чарльз, 1983 год / © Getty Images

Известно о дизайнере Дональде Кэмпбелле не много, кроме того что он впервые приехал в Великобританию из Торонто в середине 1950-х годов, работал на модельера по имени Джон Кавана, который шил свадебные платья для принцессы Александры и герцогини Кентской. Диана покупала у него вещи в 1981-1983 года и кроме этого красивого вечернего платья также известно, что в наряде от Кэмпбелла она отправилась в медовый месяц — они с Чарльзом полетели на Гибралтар, где сели на королевскую яхту «Британия» для одиннадцати дневного круиза по Средиземному морю с посещением Туниса, Сардинии, Греции и Египта.

Принцесса Диана и принц Чарльз, 1981 год / © Associated Press

Принцесса Диана и принц Чарльз, 1981 год / © Associated Press

Принцесса Диана и принц Чарльз, 1981 год / © Associated Press

Принцесса Диана и принц Чарльз, 1981 год / © Associated Press

Принцесса Диана и принц Чарльз, 1981 год / © Associated Press

Принцесса Диана и принц Чарльз, 1981 год / © Associated Press

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie