Это платье вы ранее не видели: образ юной принцессы Дианы в наряде с открытыми плечами

Принцесса Диана / © Getty Images

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В 1983 году принц и принцесса Уэльские посетили Новую Зеландию. В рамках этого визита они побывали на балете «Коппелия» и затем пообщались с актерами. В тот вечер принцесса пришла театр в длинном вечернем платье А-силуэта с открытыми плечами и украшеном бантом и рюшами на груди.

Принцесса Диана, 1983 год / © Getty Images

Платье Уэльской было разработано Дональдом Кэмпбеллом, довольно малоизвестным в наши дни дизайнером.

Принцесса Диана, 1983 год / © Getty Images

Образ леди Ди тогда дополнила голубым клатчем и знаменитым бриллиантовым украшением в виде геральдического символа принца Уэльского (короны, из которой выглядывает три страусиных пера).

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Принцесса Диана и принц Чарльз, 1983 год / © Getty Images

Известно о дизайнере Дональде Кэмпбелле не много, кроме того что он впервые приехал в Великобританию из Торонто в середине 1950-х годов, работал на модельера по имени Джон Кавана, который шил свадебные платья для принцессы Александры и герцогини Кентской. Диана покупала у него вещи в 1981-1983 года и кроме этого красивого вечернего платья также известно, что в наряде от Кэмпбелла она отправилась в медовый месяц — они с Чарльзом полетели на Гибралтар, где сели на королевскую яхту «Британия» для одиннадцати дневного круиза по Средиземному морю с посещением Туниса, Сардинии, Греции и Египта.

Принцесса Диана и принц Чарльз, 1981 год / © Associated Press

Принцесса Диана и принц Чарльз, 1981 год / © Associated Press

Принцесса Диана и принц Чарльз, 1981 год / © Associated Press