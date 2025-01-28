Это восторг: у Лоры Буш есть платок с изображением скифской пекторали - уникального украинского артефакта

Она была первой леди Америки с 20 января 2001 по 20 января 2009 года.

В 2007 году Лора Буш посетила Саудовскую Аравию. Поездка состоялась в рамках ее ближневосточного тура, направленного на повышение осведомленности о раке груди.

В тот день первая леди носила синий шелковый платок от Hermès с золотым принтом. Этот аксессуар выглядел очень элегантно и лаконично, та таил в себе один небольшой секрет.

Лора Буш / Фото: Getty Images

Дело в том, что на платке изображены одни из самых известных и ценных артефактов, которые были найдены на территории Украины - скифское золото из кургана Толстая Могила, расположенного на территории Днепропетровской области.

Платок называется Les cavaliers d'or ("Золотые всадники") и рисунок для него создал в 1975 году Владимир Рыбальченко - известный художник украинского происхождения.

Лора Буш / Фото: Getty Images

Отец Владимира родился в Киеве, но покинул Украину вскоре после революции. Он получил инженера-мостостроителя, но работал в компаниях Renault и Citroen, когда эмигрировал во Францию, где встретил французскую аристократку Алису Леду. Она была намного моложе Владимира, но брак все равно состоялся. У них родилось трое детей: Борис, Вера и Владимир. Владимир стал скульптором и художником.

Фото: scarfsage.com

На протяжении многих лет он создавал свои дизайны для Hermès. Одним из самых популярных из созданных им шарфов стал как раз Les Cavaliers d'Or. Свои работы Рыбальченко подписывал сокращенно Рыбаль, поэтому стал известен в мире искусства под этим псевдонимом. Один из его платков, на котором изображено скифское золото, также хранится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Работы Рыбальченко, который умер в 2002 году, сейчас считаются винтажем и очень высоко ценятся.

Также отметим, что золотая пектораль была найдена в 1971 году украинским археологом Борисом Мозолевским.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Сын Владимира Рыбальченко - Дмитрий - тоже стал художником, работает на Дом Hermès и живет во Франции.

Читайте также: