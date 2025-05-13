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- Звезды и мода
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Этого больше не будет: на Каннском кинофестивале запретили "голые" платья
Один из самых известных кинофестивалей в мире, отверг горячий модный тренд последних нескольких сезонов — носить очень мало одежды. Ранее красноя дорожка этого мероприятия была местом для эпатажа.
Перед началом 78-го Каннского кинофестиваля, который традиционно проводится на Лазурном берегу Франции, ассоциация, отвечающая за это звездное мероприятие, ввела новые правила дресс-кода. Теперь звезды не смогут выходить на красную дорожку в слишком откровенных нарядах, говорится на официальном сайте фестиваля.
«Из соображений приличия на красной дорожке, как и в любой другой зоне фестиваля, запрещена нагота. Не допускаются объемные наряды, в особенности с большим шлейфом, которые мешают нормальному движению гостей и затрудняют рассадку в театре».
Также на сайте указано, что могут носить гости мероприятия: «Вы также можете надеть “маленькое черное платье”, коктейльное платье, темный брючный костюм, нарядный топ с черными брюками; элегантные туфли и сандалии на каблуке или без (не кроссовки); черный или темно-синий костюм с бабочкой или темным галстуком. Сумки-тоуты, рюкзаки или большие сумки запрещены во время гала-показов».
Поскольку теперь «голые» платья официально запрещены и работники кинофестиваля не будут пропускать на мероприятие гостей, которые нарушили это правило, предлагаем вспомнить смелые наряды знаменитостей с красной дорожки Каннского кинофестиваля.