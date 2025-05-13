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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Звезды и мода
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Этого больше не будет: на Каннском кинофестивале запретили "голые" платья

Один из самых известных кинофестивалей в мире, отверг горячий модный тренд последних нескольких сезонов — носить очень мало одежды. Ранее красноя дорожка этого мероприятия была местом для эпатажа.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Милла Йовович

Милла Йовович / © Getty Images

Перед началом 78-го Каннского кинофестиваля, который традиционно проводится на Лазурном берегу Франции, ассоциация, отвечающая за это звездное мероприятие, ввела новые правила дресс-кода. Теперь звезды не смогут выходить на красную дорожку в слишком откровенных нарядах, говорится на официальном сайте фестиваля.

«Из соображений приличия на красной дорожке, как и в любой другой зоне фестиваля, запрещена нагота. Не допускаются объемные наряды, в особенности с большим шлейфом, которые мешают нормальному движению гостей и затрудняют рассадку в театре».

Также на сайте указано, что могут носить гости мероприятия: «Вы также можете надеть “маленькое черное платье”, коктейльное платье, темный брючный костюм, нарядный топ с черными брюками; элегантные туфли и сандалии на каблуке или без (не кроссовки); черный или темно-синий костюм с бабочкой или темным галстуком. Сумки-тоуты, рюкзаки или большие сумки запрещены во время гала-показов».

Поскольку теперь «голые» платья официально запрещены и работники кинофестиваля не будут пропускать на мероприятие гостей, которые нарушили это правило, предлагаем вспомнить смелые наряды знаменитостей с красной дорожки Каннского кинофестиваля.

Илона Сталлер

/ © Getty Images

© Getty Images

Виктория Абриль

/ © Getty Images

© Getty Images

/ © Getty Images

© Getty Images

Камерон Диас

/ © Getty Images

© Getty Images

Милла Йовович

/ © Getty Images

© Getty Images

Кендалл Дженнер

/ © Associated Press

© Associated Press

Белла Хадид

/ © Getty Images

© Getty Images

Александра Керри

/ © Getty Images

© Getty Images

Хари Неф

/ © Getty Images

© Getty Images

Изабель Юпер

/ © Associated Press

© Associated Press

Диди-Стон

/ © Associated Press

© Associated Press

Эмили Ратажковски

/ © Associated Press

© Associated Press

Наоми Кэмпбелл

/ © Associated Press

© Associated Press

Винни Харлоу

/ © Getty Images

© Getty Images

Синди Кимберли

/ © Getty Images

© Getty Images

Мелани Тьерри

/ © Getty Images

© Getty Images

Лейла Депина

/ © Associated Press

© Associated Press

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