Этого больше не будет: на Каннском кинофестивале запретили "голые" платья

Милла Йовович / © Getty Images

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Перед началом 78-го Каннского кинофестиваля, который традиционно проводится на Лазурном берегу Франции, ассоциация, отвечающая за это звездное мероприятие, ввела новые правила дресс-кода. Теперь звезды не смогут выходить на красную дорожку в слишком откровенных нарядах, говорится на официальном сайте фестиваля.

«Из соображений приличия на красной дорожке, как и в любой другой зоне фестиваля, запрещена нагота. Не допускаются объемные наряды, в особенности с большим шлейфом, которые мешают нормальному движению гостей и затрудняют рассадку в театре».

Также на сайте указано, что могут носить гости мероприятия: «Вы также можете надеть “маленькое черное платье”, коктейльное платье, темный брючный костюм, нарядный топ с черными брюками; элегантные туфли и сандалии на каблуке или без (не кроссовки); черный или темно-синий костюм с бабочкой или темным галстуком. Сумки-тоуты, рюкзаки или большие сумки запрещены во время гала-показов».

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Поскольку теперь «голые» платья официально запрещены и работники кинофестиваля не будут пропускать на мероприятие гостей, которые нарушили это правило, предлагаем вспомнить смелые наряды знаменитостей с красной дорожки Каннского кинофестиваля.

Илона Сталлер

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Виктория Абриль

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Камерон Диас

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Милла Йовович

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Кендалл Дженнер

© Associated Press

Белла Хадид

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Александра Керри

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Хари Неф

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Изабель Юпер

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© Associated Press