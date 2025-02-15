Фильму "Шопоголик" 16 лет: вспоминаем яркие и немного сумасшедшие образы главной героини

Это забавный фильм, который многие не воспринимают серьезно, но костюмер проделала потрясающую работу для этой картины, благодаря которой характеры персонажей были переданы через их образы и объясняли все без лишних слов.
Поклонники романтических комедий вероятно помнят милый фильм 2009 года под названием "Шопоголик". Эта история снята по мотивам первых двух книг написаных британской писательницей Софией Кинселлой и рассказывает о шопинг-зависимой Ребекке Блумвуд - журналистке из Нью-Йорка.
Героиня обожает делать покупки, обожает вещи и сама является очень добрым и наивным человеком. Главная ее проблема - она спускает на не нужные ей товары абсолютно все деньги и влезает в долги. Шопоголизм и любовь к вещам был отлично передан в этом фильме благодаря образом главной героини, которую сыграла актриса Айла Фишер, а все потому что художником по костюмам в этом ромкоме была легендарная Патриция Филд, которая также является создательницей всех образов Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе".
Стиль героини 16 лет тому назад Филд описала в одном из своих интервью.
"Он красочный, гламурный и сексуальный с великолепными аксессуарами, сумками, шарфами и поясами. Стиль молодой и свежий, моложе, чем "Секс в большом городе" или "Дьявол носит Prada".
Также она отметила, что несмотря на яркость образов, они не были очень дорогими.
"Гардероб Ребекки не был сильно дизайнерским, он был не таким уж дорогим. Я купила много вещей в торговом центре в Токио".
Патрисия Филд продумывая образы героини проделала невероятную работу, смешивая текстуры, цвета, узоры и принты для персонажа Айлы Фишер. Более того, аксессуары в этом фильме выражены очень ярко, ведь мы видим много разных сумок, ремней и оригинальной обуви. Несмотря на то, что костюмер говорит, что "гардероб был не очень дорогим", все же в фильме можно было увидеть вещи от Gucci, Zac Posen, Prada и Christian Louboutin, а главный аксессуар комедии - зеленый шарф - был от бренда Denny and George.
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