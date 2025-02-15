Фильму "Шопоголик" 16 лет: вспоминаем яркие и немного сумасшедшие образы главной героини

Это забавный фильм, который многие не воспринимают серьезно, но костюмер проделала потрясающую работу для этой картины, благодаря которой характеры персонажей были переданы через их образы и объясняли все без лишних слов.

Поклонники романтических комедий вероятно помнят милый фильм 2009 года под названием "Шопоголик". Эта история снята по мотивам первых двух книг написаных британской писательницей Софией Кинселлой и рассказывает о шопинг-зависимой Ребекке Блумвуд - журналистке из Нью-Йорка.

Героиня обожает делать покупки, обожает вещи и сама является очень добрым и наивным человеком. Главная ее проблема - она спускает на не нужные ей товары абсолютно все деньги и влезает в долги. Шопоголизм и любовь к вещам был отлично передан в этом фильме благодаря образом главной героини, которую сыграла актриса Айла Фишер, а все потому что художником по костюмам в этом ромкоме была легендарная Патриция Филд, которая также является создательницей всех образов Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе".

Фильм "Шопоголик" / Фото: Getty Images

Стиль героини 16 лет тому назад Филд описала в одном из своих интервью.

"Он красочный, гламурный и сексуальный с великолепными аксессуарами, сумками, шарфами и поясами. Стиль молодой и свежий, моложе, чем "Секс в большом городе" или "Дьявол носит Prada".

Фильм "Шопоголик" / Фото: Getty Images

Также она отметила, что несмотря на яркость образов, они не были очень дорогими.

"Гардероб Ребекки не был сильно дизайнерским, он был не таким уж дорогим. Я купила много вещей в торговом центре в Токио".

Фильм "Шопоголик" / Фото: Getty Images

Патрисия Филд продумывая образы героини проделала невероятную работу, смешивая текстуры, цвета, узоры и принты для персонажа Айлы Фишер. Более того, аксессуары в этом фильме выражены очень ярко, ведь мы видим много разных сумок, ремней и оригинальной обуви. Несмотря на то, что костюмер говорит, что "гардероб был не очень дорогим", все же в фильме можно было увидеть вещи от Gucci, Zac Posen, Prada и Christian Louboutin, а главный аксессуар комедии - зеленый шарф - был от бренда Denny and George.

Фильм "Шопоголик" / Фото: Getty Images

Читайте также: