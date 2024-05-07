Футболка с принтом I Told Ya: что значит эта вещь и почему является культовой

С выходом в прокат фильма "Соперники", актриса Зендея, которая сыграла в нем одну из главных ролей, привлекла внимание появившись в серой футболке с надписью I Told Ya (Я же говорила). Вещь моментально стала очень узнаваемой и как оказалось выпустил ее бренд Loewe, поскольку такую же носят герои фильма.

Зендея на улицах Нью-Йорка / Фото: Getty Images

Однако культовой эта вещь стала еще задолго до выхода в прокат фильма "Соперники" или появления футболок от Loewe, поскольку такую же в 90-х носил один из самых известных американских красавчиков - Джон Фицджеральд Кеннеди-младший - единственный сын убитого президента США Джона Кеннеди и Жаклин Кеннеди.

Молодой человек был очень симпатичен, чем привлекал всеобщее внимание и вызывал интерес. О Кеннеди-младшем часто писали в прессе, называли завидным женихом, соответственно был мишенью для папарацци на улицах Нью-Йорка, где жил на протяжении многих лет со своей семьей. Если не учитывать романов Джона, которые обсуждались в СМИ, то не менее часто писали о его стиле, поскольку он умел сочетать деловой костюм, с кепкой или надеть шорты с худи и при этом выглядеть стильно, сексуально и непринужденно. Проще говоря, сын президента являлся ярким представителем трендового направления в моде Old money (старые деньги).

Джон Кеннеди-младший с женой / Фото: Getty Images

Джон Кеннеди-младший / Фото: Getty Images

Одним из культовых его нарядов периода 90-х годов стала футболка с надписью I Told Ya, которую он часто надевал во время игры в фрисби с друзьями в Центральном парке или когда занимался спортом.

В 2024 году креативный директор Loewe Джонатан Андерсон намеренно запустил в продажу эти футболки, поскольку также работал художником по костюмам в фильме "Соперники". Изданию WWD он признался, что вдохновлялся стилем Кеннеди-младшего во время создания эстетики стиля для Патрика Цвейга, которого сыграл Джош О’Коннор.

"Когда Джон Кеннеди-младший был моложе, в 80-х и 90-х, в его гардеробе была какая-то легкость - как будто он мог носить что угодно, и сексуальная привлекательность всегда была рядом", - рассказал Андерсон WWD.

Но что означает этот слоган? Скорее всего, надпись на футболке является отсылкой к инаугурации Кеннеди-старшего, когда его уже избрали президентом, поскольку на некоторых значках того времени можно было увидеть надпись I Told You So (Я же говорил).

Джон Кеннеди-младший / Фото: Getty Images

Джон Кеннеди-младший, как и его отец, умер в молодом возрасте. Когда сыну президента было 38 лет он разбился на самолете, в котором также была его жена и ее сестра. После крушения никто не выжил.

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